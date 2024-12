Albert descarta voto em rivais de A Fazenda: 'Cortar a própria carne'

Albert Bressan descartou voto em adversários para a 11ª roça de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Albert conversou sobre a próxima roça com Sidney, Gilson e Flora. O peão apontou que votar em Sacha, Yuri, Gui ou Luana seria uma estratégia ruim.

Albert: "Se jogou errado, eu não posso pagar pelo teu erro. Tem que fazer movimentação, e tem respostas que a gente já sabe quais são. Se ocupar uma vaga com alguém com quem você tem uma leitura que o cara está voltando e ficando cada vez mais forte, não pode".

Flora: "Eu falei isso".

Albert: "Está dando o pódio para esse cara! Tem que cortar a própria carne agora (...)".

Gilson: "É com quem vocês querem ir, é isso?".

Albert: "Não. Tem que ocupar o lugar lá com quem se esconde [aponta para o quarto, onde Vanessa estava]. Não tem como, me desculpa. Chega, né? Desde o começo do jogo!".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Fernando? Resultado parcial Total de 56975 votos 0,12% Albert Bressan 0,99% Flor Fernandez 0,06% Flora Cruz 1,15% Gui Vieira 3,25% Gilsão 1,05% Juninho Bill 1,14% Luana Targino 21,09% Sacha Bali 42,78% Sidney Sampaio 21,10% Vanessa Carvalho 7,28% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 56975 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso