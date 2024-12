Albert critica Vanessa em A Fazenda, e peoa debocha: 'Você se acha muito'

Vanessa Carvalho debochou de Albert Bressan após ser criticada por peão em dinâmica de apontamento em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Albert acusou Vanessa de "se esconder" no jogo. A peoa retrucou, e disse que Albert age de maneira prepotente.

Albert: "Você, desde lá de trás, estava em um grupo, pulou para outro... (...) Eu falei: 'Nêssa, quem não se posiciona, é posicionado'. Você quis encrespar comigo, eu te expliquei isso. Depois você veio pulando, pulando, pulando de grupo, até que desmontou todo o grupo...".

Vanessa: "Quantos grupos têm? Pra ficar pulando, pulando, pulando...".

Albert: "Você veio, até que desmontou todo o grupo. Você quis se aliciar a Babi e Fernanda, e, detalhe, desde quando a Júlia era fazendeira, você vinha: 'Você não vai me pôr na baia, né? Você não vai votar em mim, né?'. Desde lá de trás. Você já foi em roça, sabe o que é. Semana passada você não quis ir para a prova, e, depois, acabou sofrendo consequência da baia. Não tem como fugir. Então quem não se posiciona, é posicionado. (...) Eu também gostaria que não votassem em mim, de não ter risco de fazer prova e ir para a baia ou para a roça. A gente se dá bem no aspecto social, mas eu não posso ter o meu jogo equiparado ao seu. Porque você não joga nada".

Vanessa: "Claro, porque o seu jogo é o melhor jogo! É o melhor jogo do mundo!".

Albert: "Quando você chama alguém, você dá argumentos superficiais ou de terceiros. É hora de posicionamento e enfrentar a roça. Vamos chegar na final, e você vai se esconder onde?".

Vanessa: "Atrás de você, com seu jogo maravilhoso, Albert. (...) Você se acha muito, desde o início, um super jogador, com muitas estratégias, fala muito bonito, tem muitas metáforas, blablablá, mas, na prática, eu e a casa inteira nunca viu nenhum jogo seu com estratégia. Que estratégia você tem? 'Ah, porque eu voltei do Paiol'. Só sabe falar isso!".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Fernando? Resultado parcial Total de 58436 votos 0,12% Albert Bressan 0,97% Flor Fernandez 0,06% Flora Cruz 1,13% Gui Vieira 3,41% Gilsão 1,21% Juninho Bill 1,12% Luana Targino 21,65% Sacha Bali 42,22% Sidney Sampaio 20,99% Vanessa Carvalho 7,12% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 58436 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso