A Fazenda: Saiba quem disputa a 11ª Prova de Fogo da edição

O sorteio para a disputa da 11ª Prova de Fogo de A Fazenda 2024 (RecordTV) aconteceu neste domingo (1º). A dinâmica dá ao vencedor o Poder do Lampião, que permite interferir diretamente na roça.

O que aconteceu

O sorteio aconteceu com bolinhas coloridas. No total, três competidores e três ajudantes descem para participar da disputa.

Flor, Albert, Juninho, Gilson, Flora, Sacha e Gui tiraram a bolinha amarela. Eles ficaram de fora da disputa.

Sidney, Vanessa e Luana tiraram a bolinha branca. Eles foram sorteados. Vanessa, porém, precisou repassar a vez, pois já havia disputado a dinâmica na semana passada. Ela passou para Gilson.

Cada competidor precisou escolher um ajudante. Sidney escolheu Albert; Gilson, Gui; e Luana, Sacha.

Yuri não participou do sorteio porque é o fazendeiro da semana.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Fernando? Resultado parcial Total de 56927 votos 0,12% Albert Bressan 0,99% Flor Fernandez 0,06% Flora Cruz 1,15% Gui Vieira 3,25% Gilsão 1,05% Juninho Bill 1,14% Luana Targino 21,07% Sacha Bali 42,80% Sidney Sampaio 21,10% Vanessa Carvalho 7,29% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 56927 votos

