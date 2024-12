Virou Marvel? 'Moana 2' tem cena pós-créditos; saiba o que acontece

"Moana 2" já está em exibição nos cinemas brasileiros e, assim como os filmes da Marvel, conta com uma cena pós-créditos.

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

Como é a cena pós-créditos de 'Moana 2'

Moana e Maui retornam em segurança para Motunui, com as comunidades recém-descobertas, mas os deuses não estão felizes, principalmente Nalo, o deus dos relâmpagos e das tempestades —e grande vilão do filme.

Matangi, a nova personagem a qual somos apresentados em "Moana 2", é levada diante de Nalo; ela é acusada de cooperar com Moana e Maui. Ela insiste que não tem ideia de como eles conseguiram. Sabemos ser mentira da personagem, já que foi ela quem deu conselhos cruciais a protagonista, que a ajudaram a vencer uma crise.

Matangi é apresentada em 'Moana 2' Imagem: Divulgação/ Disney

Nalo algema Matangi magicamente, sugerindo que sua briga com Moana está apenas começando. Há também uma aparição breve e bem-humorada de um dos vilões do primeiro filme, Tamatoa, que tenta se solidarizar com Nalo por ser derrotado por Moana.

Ainda não se sabe se haverá um terceiro longa. Vale lembrar que o segundo filme foi inicialmente imaginado como uma série de TV.