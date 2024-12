Sacha responde se perdoaria rivais após fim de A Fazenda

Sacha Bali afirmou que perdoaria seus adversários em A Fazenda 2024 (RecordTV), mas também não descartou processos judiciais.

O que aconteceu

Sacha e Yuri Bonotto conversaram sobre o reencontro de todo o elenco na festa da final do reality. Sacha acredita que o evento terá pedidos de desculpas, e disse que os aceitaria.

Sacha: "Se for nós quatro na final, a galera vai estar odiando a gente".

Yuri: "Ainda mais com as estratégias que a gente faz, que a galera vai [para a roça] e sai. Os caras que saíram daqui devem estar bufando".

Sacha: "Imagina o Zé na festa!".

Yuri: "Todo mundo. Gizelly... Imagina! Mas vai ter muito pedido de desculpa também, nessa festa".

Sacha: "Vai! Todo mundo que voltar vai ver as m*rdas que fez e vai voltar querendo se desculpar. Você vai ver. Mas vou desculpar todo mundo, tá beleza".

Yuri: "É, vida que segue. Lá fora não vai ter nenhuma convivência mesmo... é 'tchau, fique com Deus'".

Sacha: "Mas é aquilo: se tiver alguma coisa para resolver na justiça, a gente vai resolver".

Yuri: "Com certeza. Vai ter muita coisa para resolver".

