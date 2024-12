Nova Heleninha Roitman, Paolla Oliveira elogia Renata Sorrah: 'Única'

Paolla Oliveira encontrou Renata Sorrah e ganhou sua "benção" para interpretar seu papel no remake de "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

A atriz gravou o momento em que Sorrah diz que ela fará "lindamente" o papel de Heleninha Roitman. Os cliques e o vídeo foram postados no Instagram neste sábado (30).

Paolla Oliveira agradeceu o apoio da artista e reforçou: "Você é maravilhosa, obrigada por esse carinho. Tenho um respeito muito grande por você".

Na legenda do post, a nova Heleninha Roitman acrescentou: "Que noite e que encontro emocionante! Assistir a essa incrível obra… não tenho palavras para explicar a catarse que esse texto e essa direção me causaram. Que privilégio! E o privilégio ainda maior de te ver no palco e ouvir suas gentis palavras, Renata Sorrah. Você é única!".