Racionais encerra o ano com apresentação histórica no Boogie Week

Em uma noite mágica e de apresentação memorável, os Racionais Mc's fecharam o evento Boogie Week com chave de ouro. Cantando seus maiores sucessos, o grupo emocionou o público com um show impecavelmente ensaiado, acompanhado de uma estrutura poderosa que evidenciou toda a excelência da cultura negra representada pelos Racionais e pela equipe Boogie Naipe. A transmissão ao vivo pelo canal Podpah no YouTube permitiu que ainda mais pessoas acompanhassem o momento histórico.

Show dos Racionais MC's em São Paulo, na sexta (22), contou com convidados especiais para celebrar a cultura negra brasileira Imagem: Boogie Week Divulgação

Durante o show, Mano Brown destacou que o mais importante para o grupo sempre foi mostrar a verdade, mesmo que ela não fosse a mais agradável. Ice Blue complementou, lembrando da relevância dessa apresentação por marcar a primeira participação dos Racionais no Boogie Week após anos de ausência. Sob a liderança de Eliane Dias e direção executiva de Kaire Jorge, o grupo mostrou em suas duas performances de 2024 que segue vivo e atuante na missão de transformar mentes através da música.

Uma celebração além do palco

O Boogie Week também foi palco de uma feira cultural com programação diversificada, incluindo atividades para crianças, palestras sobre economia e carreira musical, além do Summit Caminhos Possíveis, realizado no prédio do Google. O evento ofereceu mentorias e oportunidades para jovens periféricos, promovendo o acesso a espaços que podem transformar suas trajetórias profissionais.

Mano Brown comentou com orgulho sobre o projeto liderado por sua família, exaltando a importância de criar eventos de qualidade e profissionalismo para a população preta e periférica, frequentemente subestimada e esquecida pela elite brasileira. Ele também relembrou sua participação em projetos musicais recentes, como o show do cantor October London em 2023, onde atuou como curador e até subiu ao palco para cantar uma música em espanhol.

Um show para marcar época

Com uma apresentação cinematográfica, troca de figurinos e performances de tirar o fôlego, os Racionais Mc's provaram que continuam inovando e entregando o melhor ao público. "Esse show é um divisor de águas na nossa carreira e no encerramento de um ciclo. Agora, começamos a nos preparar para o próximo trabalho", afirmou Edi Rock.

Em 2025, o grupo já anunciou um novo disco com participações especiais de nomes como Rincon Sapiência e Rael. Durante o show no Boogie Week, os dois artistas apresentaram uma das faixas que estará no álbum. Rael, em entrevista ao Toca, emocionou-se ao contar sobre a experiência de gravar com seus maiores ídolos na música. "Foi um sonho que se tornou realidade subir ao palco com o maior grupo de rap de todos os tempos", afirmou.

Rincon Sapiência também exaltou o impacto dos Racionais em sua vida: "Eles são o grupo que mais me inspirou na construção da minha autoestima preta. Nunca vou esquecer a importância das músicas e da trajetória deles para minha consciência negra."

Sucesso na transmissão

Durante a transmissão ao vivo no canal Podpah, Igão e Mítico mostraram sua emoção ao realizarem a cobertura de um show dos Racionais, grupo que consideram seus grandes ídolos. A transmissão foi crucial para fãs que não conseguiram ingressos para as apresentações, tornando-se um dos assuntos mais comentados na plataforma X (antigo Twitter). O público celebrou a parceria, que entregou uma cobertura à altura da grandiosidade do grupo. Vários fãs se reuniram em suas casas para assistir ao evento e compartilharam nas redes sociais a emoção de acompanhar um dos melhores shows do ano.