Morre Bob Bryar, ex-baterista do My Chemical Romance, aos 44 anos

Bob Bryar, ex-integrante do My Chemical Romance, morreu aos 44 anos. As informações foram confirmadas pelo site norte-americano TMZ.

De acordo com a publicação, ele foi encontrado morto. O corpo de Bryar estava em sua casa no Tennessee, nos EUA, e a última vez que ele foi visto com vida foi no dia 4 de novembro.

Autoridades foram chamadas na casa do ex-baterista, pois o corpo já estava em decomposição. A causa da morte ainda está sob investigação.

Bryar substituiu o ex-baterista Matt Pelissier. Ele integrou o grupo em 2004, após o lançamento do segundo álbum da banda, Three Cheers for Sweet Revenge.

Em 2010, o guitarrista Lero revelou que Bryar havia deixado a banda. "Há 4 semanas, My Chemical Romance e Bob Bryar se separaram. Esta foi uma decisão dolorosa para todos nós e não foi tomada de 'ânimo leve'. Desejamos a ele boa sorte em seus empreendimentos futuros e esperamos que todos vocês façam o mesmo", escreveu ele em um comunicado divulgado.

Aposentado da música desde 2014, ele atuou como corretor imobiliário e apoiador de instituições de proteção animal.

Em 2021, ele leiloou a bateria que usou pela última vez com a banda. Segundo ele, o dinheiro seria usado para arrecadar fundos para um centro de resgate de animais no Tennessee.