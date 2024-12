A Fazenda: 5 momentos marcantes da cabine de descompressão de Fernando

Décimo eliminado de A Fazenda 16 (Record), Fernando Presto participou da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie logo após sua eliminação. Confira o top 5 momentos marcantes da Cabine:

Favorito?

O chef foi questionado por Lucas Selfie se chegou a pensar que era favorito em algum momento. "Cheguei a voltar de duas roças. Pensei que o público estava gostando do meu jogo. Sou uma pessoa que sempre que me questionavam eu era verdadeiro, não menti. Não tinha medo. Eu nunca fui mentiroso, sempre falei a verdade na cara de todo mundo ali dentro."

Deboche

Selfie confrontou o ex-peão sobre o momento em que ele comentou sobre "cortar Sacha em partes". "É um deboche. Pode ter pesado, mas foi um deboche. Foi uma brincadeira. Eu sou muito debochado e até um pouco sem filtro. Aquele humor ácido, pesado...".

Hipocrisia?

Fernando também foi questionado por Lucas Selfie sobre ter classificado Sacha como sociopata e reclamado quando Gizelly o havia "diagnosticado". "Pode ter sido sim hipócrita da minha parte. Mas é aquela coisa que eu disse, do Sacha sempre manipular as pessoas a fazerem as coisas com ele. Eu errei, na hora que eu estava nervoso."

Nuvem de falas

O chef de cozinha também viu uma "nuvem" com algumas de suas falas consideradas problemáticas no programa. Fernando disse se arrepender de algumas, como de ter insinuado que Yuri poderia ficar com Sacha bêbado.

A Fazenda 16: Fernando vê "nuvem" de falas consideradas problemáticas Imagem: Reprodução/PlayPlus

Tramou expulsão de Luana?

Fernando também falou sobre ter dito que Luana poderia ser expulsa se o segredo dela fosse revelado. "Era uma estratégia. Ela me ameaçou aqui dentro. Eu falei que se revelassem o segredo que tanto falam que existe, ela seria capaz de bater em alguém. Ela ia perder a cabeça. Eu não fiquei em cima do Zé Love enquanto ele estava no chão chamando ele de Zé Lúcifer."

