Masturbação e mais 4 modos de a mulher declarar sua independência no sexo

Transar com alguém e dividir o prazer é bom. Porém, declarar a independência sexual pode ser muito melhor (e mais fácil do que se imagina) para mulheres.

Se é fato que fomos criadas em uma lógica da vergonha do corpo e dos tabus no sexo, Universa vem declarar que está liberado - e é recomendado - apostar em algumas práticas e comportamentos sexuais que vão te deixar mais soltinha e independente. Veja a lista a seguir.

Independência no sexo: o que mulheres podem fazer

Tanto nos relacionamentos quanto no sexo, é importante ouvir o próprio corpo e as próprias vontades para não cair em ciladas. Transar com alguém como se fosse um espectador e se preocupar apenas em agradar o outro, deixando de lado opções que podem te trazer mais prazer, são algumas delas.

Por isso, o incentivo a se descobrir — tanto com a masturbação quanto em rituais de autoconhecimento — faz parte do jogo para que as mulheres se sintam mais livres sobre sua sexualidade.

Se masturbar (com ou sem brinquedos eróticos)

É possível tocar o órgão genital e o corpo todo de várias formas, com ou sem acessórios. Além dos sex toys e de bolinhas de pompoarismo, entre outras técnicas que são direcionadas pela própria mulher, vale apostar na pressão dos dedos e no toque suave nas zonas erógenas do corpo para ter mais prazer.

Dizer "sim" e "não"

Forçar a barra no sexo não é, infelizmente, incomum: para agradar ou por qualquer contexto, mulheres acham que precisam dizer "sim" para o que a parceira ou o que parceiro propõe o tempo todo. Cabe se perguntar se esse hábito é violento para você mesma — e rever se isso não está contaminado por ideias de que "mulher boa faz isso" e "sexo é moeda de troca na relação".

Por outro lado, a independência também está em pesquisar sobre sexo, assumir suas vontades e fetiches.

Usar vibrador com a pessoa ao lado

Vibradores e outros acessórios eróticos podem ser usados com outras pessoas também. Estimular-se não precisa ser um ato isolado. O tabu de que se masturbar no meio da transa pode gerar desconforto a outra pessoa precisa ser quebrado. Que tal ser livre para testar?

Não abrir mão da camisinha

No sexo, você pode ouvir muitas justificativas para que a penetração aconteça sem camisinha: "É mais gostoso sem", "Para mim, aperta", "Só um pouco, para começar". Na dúvida do que responder, mostre a matéria em que nossa repórter fez um teste: a camisinha consegue cobrir um saco de arroz de 5 kg. Saber disso e dizer para quem está com você é, definitivamente, um grito de independência frente aos mitos do sexo.

Dance, solte o corpo, faça fotos de você

Mexer o corpo, se olhar no espelho e sensualizar são dicas de como soltar as amarras que possam existir dentro de você (e às vezes você nem percebe). Viver experiências sozinha, ainda que tenha um relacionamento amoroso com alguém, pode ser um caminho para explorar o corpo de forma mais generosa e, com isso, ter vida sexual mais satisfatória.

Fontes: Carol Teixeira, mestra tântrica

*Com matéria publicada em 07/09/2020