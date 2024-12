'Mania de Você': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 2/12 a 7/12

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.

Leia o resumo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 2 de dezembro

Luma decide ir ao Rio de Janeiro para ajudar Rudá. Rudá insiste em acompanhá-la, deixando Viola preocupada. Mércia descobre o plano de Luma e decide agir. Luma tenta motivar a equipe do restaurante e promete resolver a questão que aflige a comunidade. Wagner tenta convencer Dhu a namorar com ele. Daniel enfrenta Mavi sobre a construção de uma estrada que ameaça a comunidade

Terça-feira, 3 de dezembro

Mércia resgata o pendrive e se esconde de Rudá e Luma. Moema diz que só irá comemorar quando a gravação estiver na mão da polícia. Volney leva Hugo para casa. Berta e Tomás flagram Evelyn dizendo que Marlete não é sua mãe. Berta sugere que Tomás e Evelyn não se casem, deixando Leidi preocupada. Rudá agradece a Luma. Moema desconfia do conteúdo do pendrive, e Rudá se desespera.

Quarta-feira, 4 de dezembro

Rudá defende Luma das acusações de Moema e Viola. Viola surpreende Luma, que fica perplexa ao saber por ela que o pendrive que deu a Rudá estava vazio. Luma descobre que foi Mércia quem trocou o pendrive. Dhu estranha o comportamento de Lorena com Edmilson. Evelyn pede desculpas a Marlete na frente de Berta. Luma briga com Mércia. Mavi escuta a discussão entre Luma e Mércia e descobre que a mãe está com o verdadeiro pendrive.

Quinta-feira, 5 de dezembro

Mércia repreende Mavi. Michele sente admiração por Daniel. Rudá demonstra acreditar em Luma, discordando da atitude de Moema e Viola. Rodhes ajuda Luma a alugar um quarto na comunidade. Mavi e Iberê tentam descobrir com quem Mércia está saindo. Dhu e Wagner se encontram. Fátima conta a Diana que o admirador secreto a chamou para ir ao bar no hotel. Mavi vê Volney vestindo um terno que Mércia comprou e fica desconfiado.

Sexta-feira, 6 de dezembro

Volney se surpreende com a submissão de Mércia perante Mavi. Rodhes acolhe Luma ao ouvir sua história. Rudá pede ajuda de Marcel. Mavi ameaça Volney. Gael e Iarlei criticam Robson por ele estar enganando Fátima. Robson se diverte observando Fátima esperar pelo admirador secreto. Luma pede ajuda a Rodhes para levá-la até Rudá e Viola. Iberê observa Rudá fazendo uma surpresa a Viola.

Sábado, 7 de dezembro

Moema descobre que Iberê estava espionando Viola e Rudá, e pede ao sobrinho para não contar a Mavi o paradeiro do caiçara. Mércia marca de se encontrar com Volney. Mavi exige que Iberê dê um susto em Volney. Wagner incentiva Dhu a se valorizar no trabalho. Leidi fica desesperada com a intenção de Berta de doar a herança de Tomás. Volney consegue avisar a Mércia sobre seu paradeiro. Mércia enfrenta Mavi.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.