Mãe de ex-ator mirim rebate acusações após morte: 'Pra quem não entendeu'

Maria Rebello, mãe do ex-ator mirim João Rebello, rebateu as acusações de que o filho teria algum envolvimento com crimes. Ele foi encontrado morto após ser baleado em Trancoso, na Bahia.

O que aconteceu

Maria defendeu a inocência do filho ao compartilhar uma nota da polícia sobre o caso. "Para quem ainda não entendeu e julga meu filho", disse ela no story do Instagram.

No comunicado, a Polícia Civil da Bahia deixa claro que João não tinha ligação com o crime. "A linha de investigação tem levado à impossibilidade de qualquer envolvimento da vítima em atividades criminosas. Com profundo respeito à vítima e seus familiares, assumimos o compromisso de transferência das informações", afirma o texto, divulgado em 26 de outubro.

Maria também compartilhou uma série de fotos e vídeos da família, incluindo registros com o diretor Jorge Fernando, para rebater as acusações. "Minha família é de artista, não é de bandido", escreveu ela na publicação desta sexta-feira (29).

A mãe de João ainda compartilhou uma foto de um encontro com mães que também perderam os filhos. "Esse grupo de mães enlutadas é formado de amor, dor e saudade! Sou a mais recente e recebi um aconchego por todas as mães e psicólogas que salvou o momento mais trágico da minha vida", afirmou.

A Polícia Civil da Bahia já prendeu um dos suspeitos pela morte de João Rebello. O ex-ator mirim foi morto a tiros dentro de seu carro em Trancoso, na Bahia. Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta se aproximaram e atiraram à queima-roupa.