Luigi Baricelli nega casamento com Nani Venâncio e diz não ter contato

Luigi Baricelli, 53, negou ter sido casado com Nani Venâncio. O boato surgiu após ela afirmar que o ator finge que o relacionamento dos dois não aconteceu.

O que aconteceu

Luigi e Nani viveram juntos por cerca de dois anos mas, segundo o ator, eles nunca se casaram. Ele contou que casar no civil ou no religioso é algo diferente de apenas morar junto. "São períodos de vida que não significam casamento. Sou casado uma vez só, com papel passado e tudo", falou para o jornal O Globo.

O ator é casado com Andrea Baricelli desde 1992. Ele reforça que não gosta de falar sobre sua vida e com quem se relacionou, pois "seria pedante, parece exibicionismo". "Não tem porque falar. Sou casado com a Andrea há mais de 32 anos e tive outros relacionamentos", conta.

Nani falou que não tem mais contato com Luigi, o que foi confirmado por ele. No entanto, o ator garantiu que não há ressentimentos.

Quando nos distanciamos, não há por que manter contato. Ela é casada, e eu também sou. Jamais exporia isso, por respeito à privacidade dela. Sou muito cuidadoso com o outro. Talvez ela tenha se sentido desmerecida, mas essa nunca foi a intenção. Tenho um carinho muito grande por ela e pela família dela. Luigi Baricelli

Nani é casada com o empresário Mauro Morizono. Ela foi musa nas décadas de 1980 e 1990, e ficou marcada por ter feito a abertura da primeira versão da novela "Pantanal".