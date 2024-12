Liam Payne colocou mansão de R$ 24 milhões à venda um mês antes de morrer

Liam Payne colocou à venda sua mansão em Buckinghamshire, no Reino Unido, um mês antes de sua morte.

O que aconteceu

O imóvel foi anunciado por cerca de R$ 24 milhões. Segundo o site da plataforma imobiliária Rightmove, a propriedade do cantor foi colocada à venda em setembro.

A mansão fica em uma propriedade com um terreno de mais de 2 hectares. De acordo com o Daily Mail, a construção conta com seis quartos, dois andares e uma decoração em tons claros. O astro ainda desfrutava de uma piscina, um estábulo e um anexo no local.

Liam havia comprado a mansão em 2021 para ficar perto de sua família. Sua ex, Cheryl Cole, e o filho do cantor, Bear, moram próximos à região, em Buckinghamshire.

Ainda não se sabe por qual razão Payne quis vender a mansão na Inglaterra. Atualmente, o anúncio da propriedade já não está mais disponível para o mercado.

O ex-One Direction e a namorada, Kate Cassidy, estavam morando em uma mansão na Flórida, nos Estados Unidos. Eles haviam assinado um contrato de aluguel a curto prazo no final de setembro. Após a morte do cantor, a propriedade norte-americana foi novamente anunciada para aluguel.

