Piercing por R$ 100 mil, cueca de ex-BBB: influencers +18 revelam pedidos

De ofertas surpreendentes a fetiches inusitados, produtores de conteúdo adulto recebem uma série de pedidos criativos que seus seguidores fazem por DM. A lista foi divulgada a Splash pela Privacy.

Piercing íntimo por R$ 100 mil: Andressa Urach já revelou ter recebido uma oferta alta para vender seu piercing íntimo. A proposta chocou a influenciadora: "Já vi de tudo nessa vida, mas essa proposta foi inédita. Quem imaginaria vender um piercing íntimo por esse valor?"

Andressa Urach gravou cena de sexo com oito atores pornôs Imagem: Thiago Duran

Cueca usada de ex-BBB: Hadson Nery revelou que recebeu uma proposta inusitada de um fã disposto a pagar por sua cueca usada. Esse tipo de fetiche, embora incomum, tem se tornado cada vez mais frequente entre as ofertas feitas a influenciadores e celebridades.

Hadson Nery criou perfil em site adulto após participar do BBB Imagem: Reprodução: Twitter

Anel de castidade por R$ 60 mil: A influenciadora da Privacy, Kine-Chan, revelou oferta para usar um anel de castidade e ficar sem sexo por um período. Esse não foi o único pedido inusitado: "Quadros pintados com o bumbum, calcinha, meias e tênis usados por mais de um dia, pedidos de casamento por R$ 20 mil via pix e mais alguns. Na meia usada uma semana sem tirar ofereceram R$ 5 mil, e o quadro pintado com o bumbum foi 2 mil euros - Era um assinante gringo".

Recuso quase todos. Itens íntimos apenas dou de prêmio para os melhores assinantes. Não vendo. E o quadro foi porque não achei uma transportadora para enviar o quadro do tamanho que o assinante gostaria. Kine-Chan

Kine-chan é cosplayer e influenciadora Imagem: Foto: Marco Pinto

Proposta de R$ 140 mil por óvulos: a musa Ravena Hanniely foi abordada por um seguidor interessado em comprar seus óvulos, gerando repercussão dentro e fora da plataforma.

Ravena Hanniely Imagem: Reprodução/Instagram @ravenahanniely.jobs

Pelos pubianos por R$ 30 mil e unhas por R$ 18 mil: a ex-Miss Bumbum, Diandra Cox, já recebeu propostas diferentonas. Para realizar fetiches, fãs já pediram seus pelos pubianos e até unhas cortadas.

Diandra Cox Imagem: Reprodução/Instagram

Ensaio fotográfico em cemitério: aos 70, Rita Cadillac revelou que frequentemente recebe propostas bizarras, incluindo uma para realizar um ensaio fotográfico em um cemitério - bem mórbido.

Rita Cadillac Imagem: Ricardo Carvalho

Alianças de noivado: Denise Rocha já contou que passou a vender alianças de noivado para seguidores como uma forma de atender a pedidos excêntricos de fãs que queriam "ficar noivos" dela.

Denise Rocha Imagem: CO - Assessoria

Fetiche de pés por R$ 20 mil: a influenciadora da Privacy, Emanuelly Raquel, recebeu R$ 20 mil para atender a um fetiche envolvendo seus pés, um dos pedidos mais comuns entre os fãs da rede social. Embora inusitado, o pedido reflete o crescimento do mercado de fetiches na internet.

Emanuelly Raquel Imagem: Reprodução/Instagram

Água do banho: a influenciadora Amanda Leon já teve fã disposto a pagar por sua água de banho. Ela interpretou a oferta como "uma exploração de fetiches excêntricos".

Amanda Leon Imagem: Reprodução/Instagram

Avaliação de nudes: Ana Akiva disse que frequentemente recebe pedidos de fãs para avaliar nudes e fotos sensuais. Segundo a influenciadora, muitos de seus seguidores têm fetiches ligados à sua imagem e estão dispostos a pagar por seu feedback.

Ana Akiva Imagem: Divulgação / MBB 24

Proposta de "estátua" para Clara Aguilar: um seguidor desafiou a ex-BBB a se fingir de estátua, ficando completamente imóvel, como as figuras que vemos nas ruas, sem piscar ou se mover. "No começo, achei estranho, mas depois entrei na brincadeira e foi até divertido. O legal é isso: topar umas ideias diferentes, mas sempre respeitando meus limites e fazendo o que me sinto à vontade".