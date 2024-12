'Garota do Momento': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 2/12 a 7/12

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 2 de dezembro

Clarice leva Beatriz a um restaurante chique, e percebe o constrangimento da menina. Beatriz desabafa com Glorinha sobre a distância que sente de Clarice, e pede que a amiga a acompanhe ao jantar na casa de Juliano. Teresa se emociona com o amor de Jacira por Eugênia. Guto se sente pressionado a corresponder ao amor de Eugênia. Ronaldo leva Celeste ao encontro de Genoca, e Mauro se apresenta. Edu lamenta a ausência de Olívia/Celeste no encontro marcado. No jantar em homenagem a Beatriz, Basílio finge interesse em Lígia, e comenta com Beto. Beto confronta Basílio e deixa o jantar.

Terça-feira, 3 de dezembro

Zélia descobre que Maristela, Bia e Juliano armaram contra Beto e Beatriz. Carlito se decepciona com a atitude de Ana Maria. Celeste fica frustrada ao pensar que Mauro é Genoca. Edu lamenta com Guto a ausência de Olívia/Celeste no encontro marcado pelos dois. Raimundo cuida de Beto, que se culpa por ter deixado Beatriz sozinha no jantar de Maristela. Beatriz é avisada da internação de Basílio, que culpa Beto por seus ferimentos. Marlene confronta Carlito sobre o uso indevido da motocicleta da perfumaria. Maristela orienta Bia a plantar a boina roubada de Beto na casa de Raimundo, e Zélia ouve. Zélia ameaça Maristela. Beatriz acusa Beto de mentir para ela e agredir Basílio.

Quarta-feira, 4 de dezembro

Beatriz não acredita em Beto, e Bia comemora. Maristela cede à chantagem de Zélia. Beatriz desabafa com Glorinha sobre Beto. Clarice sofre com fortes dores de cabeça. Basílio confessa a Beto que armou contra ele para separá-lo de Beatriz. Ana Maria convida Ulisses para jantar em sua casa. Glorinha procura Beto e afirma acreditar nele. Basílio pressiona Maristela para conseguir um emprego na Perfumaria Carioca. Nelson é grosso com Anita, e Edu os observa. Celeste desconfia de Mauro. Raimundo conversa com Lígia sobre o ocorrido com Beto. Beto e Glorinha deduzem que Basílio teve um cúmplice na armação, e desconfiam de Bia. Zélia se muda para seu novo apartamento. Beto confronta Bia na frente de Clarice.

Quinta-feira, 5 de dezembro

Clarice defende Bia de Beto. Celeste confessa a Eugênia que não gosta de Mauro. Raimundo aprova o namoro de Mauro e Celeste. Beatriz apoia Basílio, que incentiva a moça a não se afastar de Clarice. Anita sonha com Alfredo. Basílio provoca Beto. Heloísa chantageia Nelson. Lígia observa Basílio em um restaurante e afirma a Beto que pode ajudar o filho. Beatriz sonda Clarice sobre sua cidade natal e estranha a resposta da mãe. Zélia vê Maristela adulterando os remédios de Clarice. Mauro se incomoda com as roupas de Celeste. Iolanda desmaia ao ver Ulisses chegar com Ana Maria à sua casa. Glorinha leva Beatriz à boate de Lígia. Lígia tenta fazer Basílio confessar sua armação contra Beto.

Sexta-feira, 6 de dezembro

Basílio não cai na armadilha de Lígia, e se faz de ofendido. Beatriz repreende a atitude de Lígia, e Glorinha e vai atrás de Basílio. Beatriz afirma a Basílio que não tem dúvidas de que Beto o agrediu. Iolanda expulsa Ulisses de sua casa. Beatriz confronta Beto. Zélia furta um comprimido de Clarice e coloca na bebida de Orlando. Glorinha pede perdão a Beatriz. Teresa descobre que Jacira a estava enganando sobre sua saúde. Basílio conta a Maristela sobre o plano de Lígia. Maristela convence Juliano a contratar Basílio como motorista da Perfumaria Carioca. Orlando sente fortes dores de cabeça após tomar o remédio, e Zélia tenta descobrir por que Maristela medica Clarice. Beatriz descobre que Clarice tem documentos falsos.

Sábado, 7 de dezembro

Beatriz passa mal. Juliano contrata Basílio. Glorinha pede perdão a Basílio. Raimundo apoia Beto. Heloísa ameaça contar sobre o caso com Nelson para Anita e os filhos. Ana Maria engana Ulisses e diz que Iolanda deu permissão para a aproximação dos dois. Edu decide esquecer Olívia/Celeste e convida outra jovem para sair. Teresa faz Jacira confessar sua armação. Basílio ouve uma discussão entre Juliano e Maristela. Arlete recebe um suposto telegrama de Valéria. Juliano abre uma conta no banco com o nome original de Clarice. Zélia marca uma consulta com o médico de Clarice. Beatriz estranha quando Clarice diz que Zélia é sua irmã.

