Fotógrafo brasileiro desaparece em Paris e família pede ajuda para achá-lo

O fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Sousa, 36, está desaparecido em Paris, na França, desde a terça-feira (26), e seus familiares pediram ajuda para localizá-lo.

O que aconteceu

Flávio foi visto pela última vez na terça-feira (26), na Rue des Reculettes, região em que estava hospedado. De acordo com o relato dos familiares do fotógrafo, que é natural de Minas Gerais, ele estava em Paris desde 1º de novembro a trabalho e deveria retornar para o Brasil no dia em que desapareceu.

Mineiro chegou a realizar o check-in do voo com seu retorno para o Brasil, mas não embarcou na aeronave. Informações preliminares repassadas por um amigo de Flávio apontam que ele teria sofrido um acidente no dia 26, chegou a ser hospitalizado, recebeu atendimento, mas teria recebido alta no mesmo dia.

Família tentou contatar Flávio por telefone, mas quem atendeu foi uma pessoa que não falava português. A pessoa que atendeu pediu a um brasileiro que falasse com a família do fotógrafo, e esse brasileiro, identificado como Denis e que trabalha em um restaurante na capital francesa, relatou que o celular do fotógrafo foi encontrado em um vaso de plantas, na porta do restaurante, na quarta-feira (27).

Ministério das Relações Exteriores e a polícia francesa foram acionados pelos parentes de Flávio. Em nota, o Itamaraty disse que já "tem conhecimento do caso, [que] está em contato com as autoridades locais e resta assistência consular aos familiares" do fotógrafo. Até o momento, as autoridades francesas não se manifestaram.