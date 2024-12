Flora sugere que rivais continuam no jogo porque vencem provas: 'Salvação'

Flora Cruz compartilhou seus pensamentos sobre o "sucesso" de seus adversários em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

A peoa conversou com Juninho sobre Sacha, Luana, Gui e Yuri enquanto realizava o trato dos animais. Flora apontou que, para os adversários, vencer provas tem sido a única estratégia para mantê-los no reality show.

Flora: "O jogo está se repetindo muito porque está sempre a mesma coisa, e [eles estão] sempre com o poder maior. Por que a gente tem a sensação de que eles estão mandando no jogo, eliminando um por um, articulando coisas incríveis... não é isso. Eles estão com o poder. Eles, na maioria das vezes, pegam o fazendeiro e o lampião. A gente dá o sangue pelo lampião e tenta se salvar, mas, na maioria das vezes, eles estão com o lampião. Por isso a gente está tendo essa sensação de que a gente está sendo movimentado, sabe?".

Flora: "Eu tenho a sensação de que as coisas estão se repetindo porque realmente estão. A gente não dá sorte de [vencer] um fazendeiro. Eles são bons para caramba de prova e eles estão numa disposição de dar o sangue também, porque eles sabem que, se a gente pegar um chapéu de fazendeiro, a gente coloca os três na roça. O chapéu, para eles, é a única forma de salvação. A gente ainda tem como se movimentar e se manter no jogo. Eles, não".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Fernando? Resultado parcial Total de 41188 votos 0,13% Albert Bressan 0,99% Flor Fernandez 0,05% Flora Cruz 0,99% Gui Vieira 2,20% Gilsão 0,99% Juninho Bill 1,01% Luana Targino 21,96% Sacha Bali 42,43% Sidney Sampaio 19,67% Vanessa Carvalho 9,59% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 41188 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso