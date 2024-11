Famosos vão a Buenos Aires para final da Libertadores; veja fotos

Brasileiros viajaram para Buenos Aires, capital da Argentina, para acompanhar a final da Libertadores. O jogo será disputado neste sábado (30) entre Atlético Mineiro e Botafogo.

O que aconteceu

Famosos torcedores dos clubes brasileiros fizeram as malas para acompanhar seus times do coração. Felipe Neto viajou para a capital argentina ao lado da namorada, Juliana Carvalho. Torcedor do time carioca, ele visitou locais turísticos da cidade.

O ator Daniel de Oliveira também está na Argentina. Ele é torcedor do Atlético, e antes da partida começar, fez passeios turísticos. Ele foi a locais como o Museu de Arte Latino-americana e passeou em parques de Buenos Aires.

Hélio de La Peña viajou com os filhos, que também são torcedores do Botafogo. Ele compartilhou um passeio por uma das principais avenidas da cidade, além de um jantar com os herdeiros.

O humorista Marcelo Adnet também está na Argentina. Ele fez um tour pelo estádio Monumental de Núnez, que será palco da final.

Helio de La Penã e família Imagem: Reprodução/Instagram

Marcelo Adnet é botafoguense Imagem: Reprodução/Instagram