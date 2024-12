Famosos celebram vitória do Botafogo na Libertadores

Um time de famosos celebrou a vitória inédita do Botafogo na final da Libertadores neste sábado (30).

O que aconteceu

Nicolas Prattes postou uma foto com a camiseta do time. "Minha vó não viu comigo, mas o céu hoje tá em festa. Campeões da América!", escreveu o ator no Instagram.

Larissa Manoela e o marido, André Luiz Frambach, também vibraram com o título inédito do time. "Vocês não estão preparados, mas o futebol só existe por causa desse clube! [...] Pra vocês, só digo uma coisa: o Botafogo está de volta! Aturem, aturem, aturem!", escreveu o ator.

Felipe Neto se emocionou e apareceu com os olhos marejados ao acompanhar de perto a conquista especial. "Não consigo falar. Não gravei nada. Apenas vivi! Apenas vivi!", enfatizou o youtuber no Instagram. Ele foi um dos famosos brasileiros que viajaram até a Argentina para assistir à final.

Felipe Neto se emocionou ao ver de perto a vitória do Botafogo na Libertadores Imagem: Reprodução/Instagram

Zeca Pagodinho, um dos torcedores mais célebres do time, também se manifestou. "Viva o glorioso!", postou o cantor em seu perfil no Instagram, usando uma camiseta do Botafogo.

Rafaella Santos, irmã de Neymar, também é botafoguense e comemorou o título. "Botafogo é Libertadores! Campeão!", celebrou a influenciadora.

Rafaella Santos, Nathalia Dill e Matheus Costa comemoram vitória do Botafogo na Libertadores Imagem: Reprodução/Instagram

As atrizes Nathalia Dill e Maitê Proença também celebraram logo após a vitória. Maitê posou para a foto vestindo uma roupa preto e branco, que representa as cores do time carioca. Já Nathalia apareceu pulando e gritando "Fogo! Fogo".

Matheus Costa, conhecido pelos vídeos de humor com o pai, seu Zé, viajou até a Argentina para a final e celebrou ao lado dele. "Sonho realizado!", disse o influenciador.