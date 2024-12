Eliezer revela estado do filho Ravi e nega cirurgia de horas: 'Doença rara'

Eliezer, 34, afirmou que o filho, Ravi, que nasceu neste mês, está com uma doença rara e grave.

O que aconteceu

Sem mencionar diagnóstico, Eliezer contou que Ravi tem doença rara e grave. "Ele está melhorando, está bem, e acho que essa é a melhor notícia que poderia dar. O caso dele tem sido bem desafiador para gente e para os médicos. É uma doença rara para um bebê a termo [que não é prematuro]. E grave. Então, até por isso é difícil. Nem consigo explicar aqui. Estamos cada dia aprendendo um pouco. Mas o importante é que ele tá bem, que mesmo sendo grave, mesmo sendo raro, ele tá bem e isso é até espanto para os médicos porque bebês na mesma condição dele ficam muito piores", disse ele neste sábado (30) nos stories do Instagram.

O ex-BBB também defendeu ViihTube que, segundo ele, está sendo culpada pelo estado de Ravi. "E para as pessoas que estão vindo no perfil da Viih ou mandando mensagem nas fotos culpando ela sem nem mesmo saber o que aconteceu ou o que ele tem, falando que a culpa dela pela questão do parto... Eu só peço que vocês tenham um pouco de empatia. Quem está pedindo não é o Eliezer, é um pai destruído, que está vendo a sua mulher destruída, que está vendo o seu filho todo furado com cateter passando pelo coração, cheio de negócio, por favor, não estou pedindo para vocês gostarem da gente, só respeitem e parem de julgar. Já está sendo difícil demais lidar com o que a gente tem aqui."

Doença do filho não tem relação com o parto. "A doença do Ravi não tem nenhuma relação com o parto. Então, por favor, parem de acusar minha mulher de que ela é culpada. Ela não merece. Chega a ser até, não tenho nem palavras para a maldade que estão fazendo com ela. Vocês não imaginam o que é está aqui. E eu não desejo isso para ninguém."

Ele também disse que decisão de trazer doença de Ravi a público não foi do casal. "Não foi a gente que decidiu trazer isso a público, não porque a gente queria esconder, mas porque a gente não queria lidar com as pessoas dando diagnóstico, com as pessoas julgando sem saber, enfim. Então, já que tá na internet, só peço que tenham um pouco de empatia com a gente."

E agradeceu às mensagens de carinho. "Tô aqui para agradecer tudo o que vocês têm feito pela gente, todas as orações, mensagens, todo amor e carinho. Muito bonito isso tudo e eu acho que a gente nunca vai conseguir agradecer nem em palavras, nem em vídeos, nem em nada. Muito obrigado por todo esse amor com a gente e por nossos filhos."

Horas mais tarde, Eliezer negou que Ravi teria passado por uma extensa cirurgia. "Algumas coisas que saíram foram distorcidas, como, por exemplo, de que Ravi passou por uma cirurgia de horas. Isso não procede", disse ele em outro story.

Internação

Ravi foi internado quarta-feira (27) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e confirmada a Splash. "O Ravi está internado, mas a Viih Tube e o Eliezer não irão se pronunciar, pois estão totalmente focados na recuperação do bebê. Eles viveram uma sequência de eventos delicados. Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações, para a rápida recuperação do filho", diz a assessoria em nota.

Ravi tem duas semanas. Ele nasceu na segunda (11) com 3,7 quilos e 49 centímetros. Na quarta (13), Viih e Eliezer mostraram o rosto do recém-nascido pela primeira vez.

O parto foi marcado por intercorrências. Viih Tube ficou cerca de 19 horas em trabalho de parto. Ela tentou, inicialmente, ter um parto normal, mas precisou passar por uma cesariana de emergência.

Influenciadora precisou passar por uma transfusão de sangue. Ela ficou dois dias internada, um deles na UTI.

O bebê quase foi para a UTI também. De acordo com Viih, Ravi seria encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal porque sua saturação (nível de oxigênio no sangue) estava baixa, mas se recuperou rapidamente e não houve necessidade de transferi-lo.

Eliezer também teve um susto de saúde. Dias antes do nascimento do filho, ele precisou passar por um cateterismo de emergência. "Foi um grande susto, está tudo bem agora. Como eu falei, não contei por alguns motivos pessoais, o principal deles é que estava acontecendo algumas coisas e eu não queria preocupar ainda mais minha família, que mora longe de mim. E a gente estava muito ansioso, naquela expectativa do trabalho de parto", disse no Instagram.