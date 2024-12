Conheça Kaya Scodelario, a atriz britânica de origem brasileira de 'Senna'

Uma atriz britânica, mas de origem brasileira, está no elenco de Senna, série que estreou na última sexta-feira, 29, na Netflix

Kaya Scodelario, de 32 anos, interpreta Laura Harrison, uma jornalista que acompanha a carreira do tricampeão mundial de Fórmula 1. A personagem não existiu na vida real, mas representa uma amálgama de profissionais que reportaram de perto a trajetória de Ayrton.

A atriz é filha de pai britânico e mãe brasileira. Seus pais, Roger Humphrey e Katia Scodelario, se divorciaram quando ela era criança. Kaya se tornou fluente em português e sua família materna é natural de Itu, interior de São Paulo.

"Conheço muitos brasileiros de segunda geração que não cresceram no País e sentem esse deslocamento e eu senti isso por muito tempo. Considero a minha cultura, porque fui criada em um lar brasileiro, muito mais brasileira do que britânica. A comida que eu faço, a música que eu escuto, a maneira como posso ser tão apaixonada e zangada e amorosa e tudo mais, vem muito disso. Acho que esse foi o trabalho que, sem querer soar pretensiosa, alimentou minha alma mais do que qualquer coisa que eu já tenha feito", disse ela sobre o papel em Senna à The Hollywood Reporter.

A atriz esteve em produções famosas de Hollywood como Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar (2017), Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City (2021) e a saga Maze Runner (2014 a 2018).