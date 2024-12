CCXP 2024: saiba as principais atrações e preços do evento de cultura pop

A CCXP 2024 começa em 5 de dezembro, trazendo diversos artistas, atores e cineastas para o maior evento de cultura pop da América Latina. Com ingressos ainda à venda, a feira acontece no São Paulo Expo até o próximo dia 8, reunindo fãs e criadores para painéis, ativações e entrevistas.

Com 11 diferentes espaços, quem for na CCXP deste ano poderá conhecer quadrinistas, conseguir autógrafos de atores e participar de ativações criadas por grandes estúdios para o evento. Além disso, a feira contará também com atrações dedicadas à arte do cosplay e o retorno do Artists' Valley, onde diversos quadrinistas nacionais e internacionais divulgam e vendem seus trabalhos.

Nomes famosos confirmados

Entre os nomes confirmados para os paineis e entrevistas da CCXP estão Adam Scott (Ruptura), Ben Schwartz, James Marsden (ambos de Sonic 3), Ana De Armas (Bailarina), Anya Taylor-Joy (Entre Montanhas), Selton Mello, Matheus Nachtergaele (ambos de O Auto da Compadecida 2), Jasmin Savoy Brown (Yellowjackets), Norman Reedus (Bailarina), Matt Smith (Doctor Who) e Alan Ritchson (Reacher).

O Artists' Valley também contará com grandes nomes nacionais e internacionais, como Angeli, John Romita Jr. (O Espetacular Homem-Aranha), Bilquis Evely, Matt Lopes (ambos de Supergirl: Mulher do Amanhã), Cartumante, Cecília Marins (Amarras), Chris Claremont (Fabulosos X-Men), Gerry Conway (O Espetacular Homem-Aranha), James Tynion IV (Batman), Laerte, Lu Caffagi e Vitor Caffagi.

Painéis

Entre as apresentações confirmadas no Palco Thunder, principal palco de anúncios da CCXP, estão painéis de séries como Ruptura, Reacher, Yellowjackets e Invencível, e dos filmes Sonic 3, Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, Bailarina e O Auto da Compadecida 2, que fará sua pré-estreia no evento.

A Crunchyroll, plataforma de streaming de animes, também confirmou presença no evento e levará apresentações de Dr. Stone e Kaiju Nº 8, dois de seus principais títulos.

Ingressos

Faltando cinco dias para o evento, a CCXP 2024 ainda tem ingressos disponíveis. Atualmente no terceiro lote, as entradas custam de R$200,00 (dia único, meia-entrada) a R$3.300,00 (Unlock).

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do evento.

Serviço - CCXP 2024

- Data: de 5 a 8 de dezembro

- Horário: das 12h às 21h (quinta e sexta-feira), 11h às 21h (sábado), 11h às 20h (domingo)

- Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda, São Paulo - SP, 04329-900

- Ingressos: de R$200,00 a R$3300,00