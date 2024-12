Belo chora ao lembrar assassinato de membro do Soweto: 'Tristeza profunda'

Belo não conteve a emoção e chorou ao relembrar o assassinato de Robson Buiú, seu amigo e membro do grupo Soweto.

O que aconteceu

Cantor rememorou a morte de Buiú no documentário "Belo, Perto Demais da Luz", do Globoplay. "Estava na minha casa, por volta de umas 10 horas da noite, eu recebi o telefonema de um hospital da Zona Leste de São Paulo dizendo que o Robson tinha levado um tiro, tinha vindo a óbito, se eu podia comparecer ao hospital. Saí da minha casa imediatamente, peguei meu carro e fui até lá".

Ele disse que fazer o reconhecimento do corpo do amigo foi algo doloroso. "Chegando lá, me entregaram a identidade dele, tinha alguns pertences, um anel, uma corrente... Pela corrente eu já sabia que era ele. Depois, levantar aquele lençol, reconhecer o corpo, foi muito triste".

Belo destacou que foi para o Soweto graças ao Robson. "O Buiú foi o cara que me levou e me apresentou ao Soweto. Me deu uma das maiores alegrias da minha vida. Foi muito triste para mim, um marco na minha história de tristeza profunda".

Robson Buiú foi assassinado aos 24 anos em 1997. Na ocasião, o Soweto se preparava para lançar o segundo disco do grupo e manteve a foto de Buiú na capa do CD como uma forma de homenagem.