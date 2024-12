'BBB 25': de roupão, Tadeu Schmidt invade dá spoilers do reality show

Os preparativos para o BBB 25 estão a todo vapor. Depois de a Globo anunciar Beatriz Reis e Thiago Oliveira para comandarem os flashes durante a programação da emissora, agora Tadeu Schmidt invadiu o É de Casa na manhã deste sábado, 30, para dar mais spoilers do reality, com estreia prevista para o dia 13 de janeiro.

Um dos âncoras do É de Casa, Thiago Oliveira falou que está animado para sua participação, e Tadeu explicou melhor a dinâmica do programa.

"Esse é o grande barato. As inscrições são em dupla e os participantes vão entrar em dupla. Todo mundo em dupla. Esses detalhes a gente vai mostrar depois. Tem famoso, mas não fica querendo arrancar informação, não. O grande barato é isso, você entra lá e já tem um laço. Mas é todo mundo assim", adiantou ele ao lado também de Maria Beltrão, Talitha Morete e Rita Batista.

Novidades do 'BBB 25'

Na tarde desta sexta-feira, 30, a Globo anunciou Thiago Oliveira e a ex-BBB 24 Beatriz Reis, que passa a conduzir os flashes na emissora ao longo da programação, como os primeiros integrantes da #RedeBBB.

Beatriz Reis, a "Bia do Brás" marcou o BBB 24 e conquistou o público. Em abril, a atriz fez sua estreia nas novelas da TV Globo dando vida à personagem Selminha Veneno em Família é Tudo; esteve na cobertura do Rock in Rio e mais recentemente ganhou um quadro no programa Encontro com Patrícia Poeta, o EconoBia.

"É maravilhoso poder olhar para a minha trajetória, ver tudo que passei - eu praticamente vivi o programa inteiro, saí faltando cinco dias para acabar - e agora saber que vou iniciar o meu ano dessa forma novamente. Comecei 2024 nesse passo de mudança e vou iniciar 2025 no mesmo lugar em que minha vida foi mudada, com o fenômeno que é o Big Brother", celebrou Beatriz.

O jornalista e apresentador Thiago Oliveira, um dos âncoras do É de Casa, comemorou o novo desafio. "Fiquei muito feliz com esse convite e com esse desafio de comandar os flashes do BBB. Estou animado, pronto para mergulhar de corpo, alma e coração. E para quase não dormir, porque eu gosto muito do BBB e a gente quer ficar conectado 24 horas por dia. Vem aquele frio na barriga, mas eu amo grandes responsabilidades e sempre estou preparado para elas. Já estou na contagem regressiva para a estreia", disse Thiago.