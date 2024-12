Andressa Urach desabafa sobre treta após atraso em voo: 'Estressada'

Andressa Urach, 37, desabafou sobre um desentendimento que teve no avião.

O que aconteceu

A criadora de conteúdo adulto confessou que se desentendeu durante um voo do Rio Grande do Sul para São Paulo. Ela se manifestou nos stories do Instagram na sexta-feira (29).

A famosa admitiu que estava irritada pelo atraso do voo e acabou arrumando confusão. "Acabei de chegar em São Paulo, voo atrasou, estou supercansada, bastante estressada. Como o voo atrasou, já entrei no avião um pouco irritada. Na hora que fui sentar — ia sentar na janela —, fui guardar a mala na parte de cima e tinha um rapaz que não andava, aí eu disse: 'Ou tu vai para frente, ou tu vai para trás'. Só que brava já falei de uma forma 'diferente'", contou.

Ela ainda disse que uma mulher se incomodou com seu jeito de falar. "Fiquei olhando para a cara dela, esperando ela se levantar — ela viu que eu ia sentar ali, só que se fez de louca. Aí perguntei: 'Tu pode levantar?', e ela: 'Tu fala direito'. Eu disse: 'Vai encher o saco de outra, vai' e sentei. Bufando, brava. Agora já estamos aqui, há mais de 40 minutos esperando a mala. Não só o voo atrasou, como a mala atrasou e eu ainda tenho gravação hoje", pontuou.

Andressa Urach não foi a única a enfrentar problemas em sua viagem. Devido ao temporal, a pista do aeroporto de Congonhas ficou fechada, cancelando mais de 100 voos.