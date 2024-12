Ananda nega traição com ex de Minerato e desabafa: 'Parem de me atacar'

A cantora Ananda, 26, disse que foi alvo de ataques nas redes sociais por ter sido acusada de ser amante do rapper KT Gomez, ex-namorado de Ana Paula Minerato.

O que aconteceu

Ananda negou qualquer caso de traição. "Pelo amor de Deus, pessoal. Vocês caíram direitinho no papo da mina. Parem de me atacar falando de traição. Isso é mentira! Não aguento mais ver pessoas me acusando de algo que não fiz, sou muito mulher para botar a cara e assumir caso tivesse sido dessa forma, porque eu banco isso, mas não é verdade", disse ela neste sábado (30).

Ela disse que o rapper voltou com Minerato porque ela não queria continuar mais com ele. "Tava tão preocupada com o mais importante que nem entrei nisso, achei irrelevante, mas se trata da minha honra. A história não foi assim. Ele voltou com ela porque eu não quis continuar com ele. Entendam, isso foi uma distração."

A cantora ainda compartilhou um áudio que teria enviado para KT Gomez no dia 28 de outubro. "Agora tá mais bagunçada ainda a situação por você ter voltado a ficar com ela. Eu nunca voltaria a ficar com você depois que você fez isso. Porque realmente no meu coração você constatou que o meu gatilho estava certo. Que, sim, existem chances de você se reconciliar com ela. Que você não estava tão chateado assim. E que por conta talvez da química que vocês têm, você não ia deixar de procurá-la e nem ela você. E era o que a minha intuição dizia: 'na primeira oportunidade ele vai ficar com ela, ele vai voltar e ela vai vir atrás dele'. Se isso não aconteceu enquanto a gente tava conversando. Porque isso nunca vou saber."

E finalizou desabafo pedindo para que as pessoas "não se distraiam". "Espero não ter que vir falar sobre isso de novo. Parem de me atacar! Não houve traição. Fiz de um tudo pra não ter que falar sobre isso porque o foco é outro. Na minha cabeça, o 'justo não se justifica'. Mas também não tenho sangue de barata. Não se distraiam."

O caso

Ananda registrou um boletim de ocorrência nesta quarta-feira (27) após áudios vazados. A artista foi até a Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância) após o vazamento dos áudios em que Ana Paula se referia a ela com termos como "mina do cabelo duro" e "neguinha".

Minerato fez uma live chorando para pedir desculpas e disse ter sido vítima de um relacionamento abusivo. Ela afirmou que o ex-namorado a "colocava contra" Ananda. "Ele usou essa traição que ele fez com essa Ananda, comigo, para poder botar ela contra mim. Ele botou ela contra mim muitas vezes. Muitas, muitas, muitas vezes. Mostrou vídeos. Falava dela, e falava coisas terríveis", disse ela na transmissão ao vivo na terça-feira (26).

A Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo também abriu um processo contra Minerato para apurar os áudios racistas. A Coordenadoria de Políticas para a População Negra (CPPN) abriu expediente na Ouvidoria para a investigação do caso.

A Band FM e a Gaviões da Fiel também decidiram demitir Ana Paula após a veiculação dos áudios. A apresentadora comandava o programa "Estação Band FM" desde 2015, assim como era musa da escola de samba há muitos anos.