Turismo de 'agora ou nunca': ameaçado, Cerrado é destino dos sonhos em 2025

Mesmo sob risco de desaparecer com as crescentes queimadas na região, o Cerrado brasileiro é um dos 25 melhores destinos do mundo para explorar em 2025, apostou a revista National Geographic.

A publicação, que elege todo fim de ano sua lista de apostas para o turismo dos 12 meses seguintes, destacou a região em uma lista diversa, que inclui viagens em trens de luxo pela Malásia, escalada de um vulcão ativo na Guatemala, entre outras.

Vegetação do Cerrado Imagem: Getty Images/iStockphoto

Agora ou nunca?

A National Geographic considerou o Cerrado um "bioma próspero", apesar das tragédias ambientais dos últimos anos, e acredita que este é o melhor momento para ver de perto pássaros raros e lobos-guarás, espécies endêmicas da região e que dificilmente o visitante verá em outro lugar.

Por quê? Pois pode ser agora ou nunca, caso a destruição não seja contida.

Serra da Canastra, Cerrado mineiro Imagem: Roberto Moreno/Monono

"O vasto Cerrado sustenta 850 espécies de pássaros e 12 mil espécies de plantas, mas perdeu mais de 100 mil quilômetros quadrados na última década", destacou a revista.

O Cerrado é um local tão subestimado, mas tão incrível, e está desaparecendo diante dos nossos olhos como resultado da agricultura industrial e da criação de gado de larga escala , denunciou a fotógrafa da revista, Katie Orlinsky.

Ipê amarelo é uma árvore típica do Cerrado brasileiro Imagem: Getty Images/iStockphoto

Segundo o Monitor do Fogo, do projeto colaborativo MapBiomas, o Cerrado teve 8,4 milhões de hectares consumidos pelo fogo entre janeiro e setembro de 2024, um aumento de 117% em relação ao mesmo período de 2023.

Mais da metade da área queimada nos nove meses foi consumida no mês de setembro: 4,3 milhões de hectares, o maior número em cinco anos e 64% a mais do que a média histórica para o período. 83% das áreas queimadas eram de vegetação nativa.

Anta em meio a um milharal colhido no norte do Mato Grosso, em uma área de transição entre o Cerrado e a Amazônia Imagem: Victor Sanches/Incab/IPÊ

O que fazer por lá?

A National Geographic recomenda apoiar projetos que apoiam a conservação da região durante sua estadia e destacaram a Pousada Trijunção, um conjunto amplo de apenas sete suítes na divisa dos estados de Minas, Bahia e Goiás.

A pousada possui parceria com a organização Onçafari, que monitora as populações de lobo-guará da região e leva turistas para safáris sustentáveis.

Os 25 melhores destinos do mundo para 2025, segundo a National Geographic

Antigua, Guatemala Floresta Nacional de Ocala, EUA Bangcoc, Tailândia Raja Ampat, Indonésia Guadalajara, México Mosteiros Cenobitas, Itália Los Angeles, EUA Groenlândia, Dinamarca Kanazawa, Japão Eastern & Oriental Express, Malásia Brasov, Romênia Cerrado, Brasil Northland, Nova Zelândia Senegal Haida Gwaii, Canadá Barbados Vale de Suru, Índia Boise, EUA Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Murray River, Austrália Kwazulu-Natal, África do Sul Arquipélago de Estocolmo, Suécia Cork, Irlanda Hébridas Exteriores, Escócia Tunísia

Para conferir na lista as imagens de cada destino, recomendações do que fazer e mais, é só acessar o site do Best of the World 2025, da National Geographic.