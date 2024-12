A Fazenda: Gizelly diz se sentir ameaçada e culpa Luana caso apareça morta

Eliminada de A Fazenda 2024 (RecordTV), Gizelly Bicalho falou que se sente "ameaçada e amedrontada" por Luana Targinno.

O que aconteceu

Em entrevista ao Link Podcast, Gizelly mandou um recado para Luana. "Você quer ficar me chamando de 'rapariga' aí dentro, e eu aqui fora, achando que eu vou me calar. Porque, inclusive, todas as vezes que eu me envolvi em confusão foi em reality show - ou no BBB, ou na Fazenda. Aqui fora, a minha conduta é ilibada. Eu não saio fazendo barraco por aí, porque essa não sou eu. Eu tenho uma imagem a zelar, um nome. Diferente de você, que sai arrumando barraco com todo mundo".

Ela apontou que pode ser assassinada pela pernambucana. "Você não só me ameaçou, falando que, quando sair e me encontrar, ia fazer isso e aquilo... Inclusive, se eu amanhecer morta por aí, qualquer coisa que acontecer comigo aqui em São Paulo ou no Brasil, foi ela que fez ou mandou fazer, uma vez que ela já falou para o Fernando 'você não sabe da onde eu vim e as pessoas que eu conheço'. Isso sim é uma ameaça".

A ex-peoa disse que sua mãe também estaria preocupada com a integridade física da filha. "A gente sabe que ela é uma pessoa perigosa, porque não é a primeira vez que ela faz isso. Mas, diferente dela, eu sou uma pessoa bem criada, muito bem educada. Por mais que em reality shows pareça que não, mas eu nunca ameacei ninguém. O meu pai, inclusive, recebeu muitas ameaças e morreu matado. Minha mãe está desesperada, com pressão alta. Voltou da quimioterapia anteontem e não para de me ligar porque está morrendo de medo do que a Luana pode mandar fazer, ou fazer, comigo, já que ela conhece tanta gente perigosa por aí. Não sei da onde você veio, não quero saber, e tenho até medo. Estou me sentindo ameaçada e amedrontada".

