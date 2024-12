A Fazenda: Carro de som? Peões recebem ordem da produção e são confinados

Os participantes de A Fazenda 2024 (RecordTV) foram confinados dentro da sede esta manhã.

O que aconteceu

Os peões faziam os tratos dos animais por volta de 10h30 neste sábado (30) quando receberam uma ordem para seguirem para dentro da sede imediatamente. Não foi explicado o motivo para o pedido, incomum naquele horário.

Alguns participantes chegaram a especular um possível carro de som. Juninho brincou que seriam os fãs de Vanessa enviando um veículo para a peoa. No entanto, nada foi confirmado.

Edições anteriores de A Fazenda contaram com visitas de carros de som enviados por espectadores com mensagens para os peões. Os participantes foram liberados para saírem para a área externa por volta das 12h40.

