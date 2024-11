Viola chifruda? Rudá e Luma viajam juntinhos em 'Mania de Você'

Rudá (Nicolas Prattes) e Luma (Agatha Moreira) irão viajar juntos nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Luma decide ir ao Rio de Janeiro para ajudar Rudá a provar sua inocência. Ela revela ao ex-namorado que possui uma cópia da gravação da noite do assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi), que está guardada com uma amiga, no Rio de Janeiro.

Determinada a corrigir seus erros do passado, Luma planeja buscar a gravação e entregá-la a Rudá, que decide ir junto com ela nessa missão. Porém, Viola (Gabz) não gosta nada dessa decisão do namorado.

Antes de partir, Luma enfrenta um ambiente tenso no restaurante Maresia. Os funcionários estão preocupados com a desapropriação iminente de suas casas devido à construção de uma nova estrada, mas a vilã arrependida promete tentar resolver a situação, aumentando ainda mais a pressão sobre si.

Enquanto isso, Mércia (Adriana Esteves), que está ciente dos planos de Luma, decide intervir. Ela descobre o endereço de Cida (Victoria Rossetti) e também vai ao Rio de Janeiro.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.