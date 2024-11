Sidney desabafa com Vanessa: 'O que aconteceu na minha vida foi um milagre'

Sidney desabafou com Vanessa na tarde desta sexta-feira (29) na sede de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Sidney conversou com a aliada. "Eu tô mega ansioso, estamos chegando à reta final, tem todo o desgaste..."

Vanessa concordou com o amigo. "A gente tá cansado e ao mesmo tempo não quer morrer na praia."

Sidney continuou o desabafo. "Pra mim é um recomeço aqui. Depois da pandemia, as coisas ficaram muito difíceis pra mim. Eu vivi uma realidade que há muito tempo não tinha vivido, de trabalho que acabou, tudo, fiquei sem emprego, sem fonte de renda, com filho pra criar... com um monte de coisa complicada pra resolver."

Fui pro fundo do poço, fiz as piores escolhas do mundo, desacreditei da minha capacidade, da minha criatividade, do meu potencial, me perdi nesse caminho. Pensei um monte de bobagem. Sidney Sampaio

O ator, então, citou indiretamente seu acidente. Sidney caiu do quinto andar de um hotel. "Depois fui vivendo uns resíduos de tudo isso até rolar o que aconteceu comigo. Foi onde eu falei: 'Deus tá me dando uma oportunidade. O que aconteceu na minha vida foi um milagre'."

Ele finalizou. "Eu preciso colocar isso no meu coração e rever muitas coisas. Fui aos poucos me reerguendo, me reestruturando, mudando minha mentalidade, começando a me cuidar. O resumo é mais ou menos esse. Pra mim, estar aqui, é um marco. Eu quero expor esse Sidney novo pras pessoas, e todos seus defeitos. Eu estou aqui de peito aberto, coração aberto."

