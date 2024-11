Fim de semana tem rock inglês, festival para crianças, Natal do Jão e mais

O álbum 'Post Human: Nex Gen' saiu no primeiro semestre deste ano e colocou o Bring Me The Horizon nos palcos do mundo todo para divulgá-lo. Neste sábado (30), a banda toca em São Paulo, no Allianz Parque, para divulgá-lo. Esse é o maior show do fim de semana, que tem também um festival para reunir pais e filhos, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, apresentações do Natal do Jão em duas cidades, festival no interior de SP e alguns shows gratuitos.

O que vai acontecer

Conhecido por hits como 'Can You Feel My Heart', 'Happy Song' e 'Throne', o grupo inglês Bring Me The Horizon (ou BMTH, como também é conhecido) vem pela primeira vez ao Brasil com esse 'tamanho'. Vai praticamente comandar um festival sem nome, já que a noite de metal no Allianz Parque tem ainda as bandas Spiritbox, Motionless in White e The Plot in You na abertura.

Oliver Sykes, do Bring Me The Horizon, que se apresenta no sábado, em São Paulo Imagem: Iwi Onodera/Redferns

Também no sábado, em São Paulo, Anavitória, Maria Gadú, Céu, Patati Patatá e Tiquequê, entre outras atrações, formam o lineup do Festivalzinho, que acontece no Parque Villa-Lobos. A programação vai alternar os shows de adultos e crianças para que pais e filhos vejam tudo juntos. O ingresso dará direito a curtir a Roda Rico, citada como maior roda gigante da América Latina, além de outros brinquedos.

Anavitória é uma das principais atrações do Festivalzinho, que acontece no sábado, em São Paulo Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Festa no interior

Fora de São Paulo, mas não tão longe da capital, rola a Festa Havaiana, no sábado, no Country Club de Valinhos. O lineup tem Maria Rita, Monobloco e Deekapz, entre outros.

Andreas Kisser, do Sepultura, que toca em Ribeirão Preto (SP) Imagem: Divulgação 30e

Em Ribeirão Preto (SP), o Sepultura finalmente se apresenta, no Alcans Hall. O show foi remarcado devido aos incêndios que tomaram a cidade na data inicilamente programada (24/8).

Turnê de Natal

Jão, que andou lotando estádios e arenas do país, armou a Turnê de Natal para se apresentar em locais menores, onde fica mais próximo do público. Na sexta, ele canta no Rio de Janeiro, no Qualistage. No domingo, faz show em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Jão faz shows de sua Turnê de Natal Imagem: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress

É grátis!

O fim de semana tem também shows gratuitos. Gabriel O Pensador canta no sábado em Niterói (RJ), no Skate Parque São Francisco, sem cobrança de entrada. No domingo, ele se apresenta no Festival Mnfst, também gratuito, no Parque Garota de Ipanema, no Rio de Janeiro. No sábado, esse festival tem Os Garotin e outras atrações. Tudo grátis.

Veja tudo que tem para curtir

Sexta

Flow - Carioca Club (São Paulo)

Racionais - Espaço Unimed (São Paulo) ESGOTADO

João Bosco - Multiplan Hall (São Caetano do Sul - SP)

Angra - Arena Club (Santos)

Sepultura - show remarcado devido aos incêndios que tomaram a cidade na data anterior (24/8) - Alcans Hall (Ribeirão Preto - SP)

Purple Disco Machine, Ashibah e outros - Morro da Urca (Rio de Janeiro)

Jão - Qualistage (Rio de Janeiro)

Paralamas do Sucesso - Via Music Hall (Rio de Janeiro)

Samuel Rosa - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Augusto Silva & Frevo Novo (novo projeto do ex-baterista do Spock) - grátis - Teatro do Espaço Cultural do Choro (Brasília)

Sexta e sábado

Anelis Assumpção - Sesc Pompeia (São Paulo)

Sexta, sábado e domingo

MPB4 - Sesc Pinheiros (São Paulo)

O DJ e produtor alemão Dixon toca sábado em São Paulo no Komplexo Tempo Imagem: Pablo Gallardo/Redferns

Sábado

Bring Me The Horizon, Motionless In White, Spiritbox e The Plot In You - Allianz Parque (São Paulo)

Dixon - Komplexo Tempo (São Paulo)

Venom e Warbringer - Vip Station (São Paulo)

Festivalzinho - evento reúne shows de artistas da música e atrações infantis de sucesso - Palco Castelo: Mariana Aydar e Mestrinho do Acordeon; Baile Reggae da Céu, Maria Gadú, Luedji Luna canta Sade, e Anavitória - Palco Circo: Patati Patatá; o espetáculo Os Saltimbancos, de Chico Buarque, com direção de Maria Lucia Priolli; Galinha Pintadinha, Tiquequê e Beatles para Crianças - Parque Villa-Lobos (São Paulo)

Paulo Ricardo - show Voz, Violão e Rock 'n' Roll 2 - Blue Note SP (São Paulo)

Beto Guedes, Lô Borges e Flávio Venturini - Multiplan Hall (Ribeirão Preto - SP)

Festa Havaiana (Maria Rita, Monobloco, Deekapz e outros) - Country Club (Valinhos - SP)

Jinjer e Heaven Shall Burn - Opinião (Porto Alegre)

Caetano Veloso e Maria Bethânia - Casa de Apostas Arena Fonte Nova (Salvador)

Chico Trujillo - Kingston Club (Rio de Janeiro)

Nando Reis - Farmasi Arena (Rio de Janeiro)

Guilherme Arantes - Qualistage (Rio de Janeiro)

Rubel, com participação de Tim Bernardes - Arena Jockey (Rio de Janeiro)

Angra - Sacadura 154 (Rio de Janeiro)

Gabriel O Pensador - grátis - Skate Parque São Francisco (Niterói - RJ)

Criolo - Live (Curitiba)

Ney Matogrosso - Classic Hall (Recife)

Sábado e domingo

Festival Mnfst (Os Garotin e outros no sábado; Gabriel O Pensador e outros no domingo) - grátis - Parque Garota de Ipanema (Rio de Janeiro)

Liniker - Vivo Rio (Rio de Janeiro) ESGOTADO

Liniker canta no Rio, com ingressos esgotados Imagem: flashbang/30e

Domingo