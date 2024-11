Senna na Netflix: que horas série fica disponível na plataforma hoje (29)?

A vida do ídolo brasileiro Ayrton Senna será retratada na série "Senna", que estreia nesta sexta-feira (29). Os capítulos ficarão disponíveis a partir de 5h (de Brasília) na Netflix (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A obra de ficção terá seis capítulos. O início da carreira do piloto no automobilismo e o acidente trágico em 1994, em Ímola, na Itália, estão incluídos na linha do tempo.

Além da trajetória profissional. A nova série também vai mostrar momentos íntimos de Ayrton Senna e seus relacionamentos antes e depois de ingressar na Fórmula 1.

O tricampeão mundial (1988, 1900 e 1991) é interpretado por Gabriel Leone. Além de Leone, estão na produção Alice Wegmann, Christian Malheiros, Marco Ricca, Pamela Tomé e atores internacionais.

