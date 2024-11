Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 30/11 a 14/12

A novela não será exibida no sábado (30). Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Sábado, 30 de novembro

A novela não será exibida em virtude do futebol.

Segunda-feira, 2 de dezembro

Clarice leva Beatriz a um restaurante chique, e percebe o constrangimento da menina. Beatriz desabafa com Glorinha sobre a distância que sente de Clarice, e pede que a amiga a acompanhe ao jantar na casa de Juliano. Teresa se emociona com o amor de Jacira por Eugênia. Guto se sente pressionado a corresponder ao amor de Eugênia. Ronaldo leva Celeste ao encontro de Genoca, e Mauro se apresenta. Edu lamenta a ausência de Olívia/Celeste no encontro marcado. No jantar em homenagem a Beatriz, Basílio finge interesse em Lígia, e comenta com Beto. Beto confronta Basílio e deixa o jantar.

Terça-feira, 3 de dezembro

Zélia descobre que Maristela, Bia e Juliano armaram contra Beto e Beatriz. Carlito se decepciona com a atitude de Ana Maria. Celeste fica frustrada ao pensar que Mauro é Genoca. Edu lamenta com Guto a ausência de Olívia/Celeste no encontro marcado pelos dois. Raimundo cuida de Beto, que se culpa por ter deixado Beatriz sozinha no jantar de Maristela. Beatriz é avisada da internação de Basílio, que culpa Beto por seus ferimentos. Marlene confronta Carlito sobre o uso indevido da motocicleta da perfumaria. Maristela orienta Bia a plantar a boina roubada de Beto na casa de Raimundo, e Zélia ouve. Zélia ameaça Maristela. Beatriz acusa Beto de mentir para ela e agredir Basílio.

Quarta-feira, 4 de dezembro

Beatriz não acredita em Beto, e Bia comemora. Maristela cede à chantagem de Zélia. Beatriz desabafa com Glorinha sobre Beto. Clarice sofre com fortes dores de cabeça. Basílio confessa a Beto que armou contra ele para separá-lo de Beatriz. Ana Maria convida Ulisses para jantar em sua casa. Glorinha procura Beto e afirma acreditar nele. Basílio pressiona Maristela para conseguir um emprego na Perfumaria Carioca. Nelson é grosso com Anita, e Edu os observa. Celeste desconfia de Mauro. Raimundo conversa com Lígia sobre o ocorrido com Beto. Beto e Glorinha deduzem que Basílio teve um cúmplice na armação, e desconfiam de Bia. Zélia se muda para seu novo apartamento. Beto confronta Bia na frente de Clarice.

Quinta-feira, 5 de dezembro

Clarice defende Bia de Beto. Celeste confessa a Eugênia que não gosta de Mauro. Raimundo aprova o namoro de Mauro e Celeste. Beatriz apoia Basílio, que incentiva a moça a não se afastar de Clarice. Anita sonha com Alfredo. Basílio provoca Beto. Heloísa chantageia Nelson. Lígia observa Basílio em um restaurante e afirma a Beto que pode ajudar o filho. Beatriz sonda Clarice sobre sua cidade natal e estranha a resposta da mãe. Zélia vê Maristela adulterando os remédios de Clarice. Mauro se incomoda com as roupas de Celeste. Iolanda desmaia ao ver Ulisses chegar com Ana Maria à sua casa. Glorinha leva Beatriz à boate de Lígia. Lígia tenta fazer Basílio confessar sua armação contra Beto.

Sexta-feira, 6 de dezembro

Basílio não cai na armadilha de Lígia, e se faz de ofendido. Beatriz repreende a atitude de Lígia, e Glorinha e vai atrás de Basílio. Beatriz afirma a Basílio que não tem dúvidas de que Beto o agrediu. Iolanda expulsa Ulisses de sua casa. Beatriz confronta Beto. Zélia furta um comprimido de Clarice e coloca na bebida de Orlando. Glorinha pede perdão a Beatriz. Teresa descobre que Jacira a estava enganando sobre sua saúde. Basílio conta a Maristela sobre o plano de Lígia. Maristela convence Juliano a contratar Basílio como motorista da Perfumaria Carioca. Orlando sente fortes dores de cabeça após tomar o remédio, e Zélia tenta descobrir por que Maristela medica Clarice. Beatriz descobre que Clarice tem documentos falsos.

Sábado, 7 de dezembro

Beatriz passa mal. Juliano contrata Basílio. Glorinha pede perdão a Basílio. Raimundo apoia Beto. Heloísa ameaça contar sobre o caso com Nelson para Anita e os filhos. Ana Maria engana Ulisses e diz que Iolanda deu permissão para a aproximação dos dois. Edu decide esquecer Olívia/Celeste e convida outra jovem para sair. Teresa faz Jacira confessar sua armação. Basílio ouve uma discussão entre Juliano e Maristela. Arlete recebe um suposto telegrama de Valéria. Juliano abre uma conta no banco com o nome original de Clarice. Zélia marca uma consulta com o médico de Clarice. Beatriz estranha quando Clarice diz que Zélia é sua irmã.

Segunda-feira, 9 de dezembro

Clarice fala sobre sua relação com Zélia para Beatriz, que fica atordoada com a informação. Jacira pede demissão, mas Eugênia recusa. Alfredo tem uma ideia para reaproximar Jacira e Teresa. Celeste desabafa com Vera sobre sua decepção com Mauro. Ulisses ajuda Beto a criar a campanha da Perfumaria Carioca para Beatriz. Heloísa vai à casa de Anita, e Nelson se desespera. Anita apoia Guto. Ana Maria falsifica a assinatura de Iolanda e se matricula nas aulas de capoeira com Ulisses. Nelson negocia com um agiota, e Edu vê. Beatriz acredita que Clarice e Zélia se uniram para dar um golpe na família Alencar.

Terça-feira, 10 de dezembro

Beatriz afirma a Basílio que quer distância de Clarice. Edu flagra Nelson com Heloísa, e exige que o pai pare de maltratar Anita em troca de guardar seu segredo. Mauro é rude com Celeste, e Eugênia percebe. Beatriz planeja dar aulas para crianças no Clube Gente Fina. Durante uma ligação misteriosa, Zélia revela que descobriu mais um segredo de Maristela e Juliano. Maristela seduz Basílio. Guto sofre com suas dúvidas sobre Eugênia. Beatriz avisa a Clarice que deixará a Magnifique. Iolanda alerta Ulisses sobre as intenções de Ana Maria. Ronaldo copia as anotações de Beto para a campanha da Perfumaria Carioca. A fim de se reaproximar de Beto, Bia pede para estagiar na agência de Raimundo.

Quarta-feira, 11 de dezembro

Raimundo permite que Bia seja estagiária na agência. Iolanda exige que Ulisses se afaste de Ana Maria. Beatriz visita Carmem e conta a avó sobre Zélia e Clarice. Eugênia e Alfredo apoiam Jacira, que se prepara para se apresentar no concurso do programa do patrão. Maristela ignora Basílio. Clarice se angustia ao lembrar de uma canção de ninar. Mauro é agressivo com Celeste ao vê-la conversando com Topete. Ronaldo estranha o comportamento de Celeste. Zélia descobre o nome original de Clarice. Ronaldo é humilhado durante a reunião com Juliano. Beto apresenta sua ideia para a campanha, e Beatriz se emociona.

Quinta-feira, 12 de dezembro

Todos comemoram o acerto da campanha, exceto Bia. Beto tenta se aproximar de Beatriz, que afirma que nada mudou entre eles. Raimundo repreende a atitude de Ronaldo e o afasta da conta da Perfumaria Carioca. Bia não gosta de ser estagiária de Ronaldo. Zélia garante a seu cúmplice misterioso que descobrirá todo o passado de Clarice. Mauro pede perdão a Celeste, e Vera e Sebastião se preocupam com a menina. Alguém invade o camarim de Alfredo. Nelson é ameaçado. Lígia aconselha Ronaldo. Marlene produz uma receita de sabão para a Perfumaria Carioca. Bia anuncia que é a nova estagiária de Beto na agência. Zélia procura uma antiga secretária da perfumaria.

Sexta-feira, 13 de dezembro

Zélia investiga sobre o passado de Juliano. Beto inicia a sessão de fotos com Beatriz para a campanha. Marlene apresenta para Juliano a sua criação para o novo sabonete da empresa. Juliano aprova o sabonete criado por Marlene. Zélia descobre o nome de Valéria em antigos papéis de Juliano. Beto afirma a Bia que não reatará o namoro com ela. Jacira teme estar sendo sabotada no concurso. Teresa e Eugênia veem Coralina comentando sobre o concurso e constatam o sucesso do programa. Clarice procura Beatriz. Valdete invade o camarim de Alfredo. Nelson é agredido pelo agiota. Bia sabota as fotos de Beto.

Sábado, 14 de dezembro

Bia destrói as fotos tiradas por Beto para a campanha. Edu defende Nelson do agiota e promete ajudar o pai. Vera se incomoda com o controle de Mauro sobre Celeste e alerta Lígia. Clarice desabafa com Teresa sobre sua preocupação com Beatriz. Maristela e Basílio ficam juntos mais uma vez. Beto se desespera ao descobrir o estado de suas fotos. Celeste expulsa Lígia de sua casa. Jacira sofre com seu desempenho no concurso, e Eugênia promete ajuda-la. Juliano diz que Beatriz deve alisar o cabelo.