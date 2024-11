Ele tinha 24 e ela, 15: quem é Adriane Yamin, ex-namorada de Senna

Ayrton Senna se destacou na imprensa por suas conquistas nas pistas e pelos detalhes da vida pessoal, como o namoro com Xuxa e Adriane Galisteu. Mas o piloto teve outros relacionamentos que se desenrolaram sob poucos ou nenhum holofote, como um casamento que terminou quando ele tinha 23 anos e um longo namoro discreto com Adriane Yamin.

Os romances do tricampeão mundial de Fórmula 1 devem ser retratados na série "Senna" da Netflix, que estreia nesta sexta-feira (29).

Quem é Adriane Yamin

Herdeira de empresário. Adriane, 55, é filha do empresário Amilcar Yamin, fundador da marca Corona, fabricante de duchas.

Ela foi casada por 12 anos. Em 1996, a ex de Senna subiu ao altar com o empresário Marcos Coelho da Fonseca, de quem está separada há uma década e meia.

Adriane teve filhos. Ela é mãe de Rafaela, 27, e Pedro, de 23, frutos de seu casamento com Fonseca.

Adriane Yamin Imagem: Divulgação

Empresária vive no Morumbi, em São Paulo. À revista Veja São Paulo, ela revelou em 2020 que trabalha em uma empresa que criou para administrar os patrimônios da sua família e que havia criado uma segunda para gerenciar os potenciais frutos do livro "Minha Garota", que ela publicou em 2019 de maneira independente — sem editora — contando os detalhes de sua relação com Senna.

O livro foi parar na Justiça. Em 2020, a escritora Malu Magalhães entrou com uma ação contra Adriane alegando ser a real autora do livro — a obra chegou a ser retirada da Amazon, na época, por causa do processo. A ex de Senna afirmou que o contrato com Malu foi rescindido após três meses porque ela não cumpriu prazos em sua tarefa como ghost writer, nem entregou um produto de qualidade. Adriane foi condenada em 2024 a pagar R$ 11 mil pelo restante do contrato acordado inicialmente à profissional.

O namoro de Adriane Yamin e Senna

Após o breve casamento em 1981 com Lilian Vasconcellos, o astro da Fórmula 1 teve uma relação com Adriane Yamin entre 1984 e 1988. Os dois se conheciam há anos, por intermédio das famílias. Quando o namoro começou, o piloto tinha 24 anos, enquanto Yamin tinha 15.

Como um rapaz de 24 anos se encanta por uma menina de 15? Eu era uma criança. Ele foi meu primeiro beijo, aprendi a beijar com ele e funcionou muito bem. Ele era muito brincalhão, e sou de uma família muito brincalhona. Eu estava sempre de olho para ver o que ele estava aprontando e me divertia junto. Sou muito amorosa, ele também era. Ele tinha uma coisa de conquistar a confiança pelo olhar, pelo jeito de ser. Adriane Yamin, em entrevista ao podcast 'À Deriva'

Adriane Yamin, ex-namorada de Ayrton Senna Imagem: Reprodução/ Instagram @adrianeyaminoficial

Yamin se refere a Senna como "um cara diferenciado" por ter aceitado os limites previamente estabelecidos pela família da namorada. Segundo ela, os dois entraram em acordo sobre a decisão de postergar a primeira relação sexual, que aconteceu somente quando ela atingiu a maioridade. "Na quinta investida, ultrapassei meu limite. Ele se segurava para me dar prazer até que eu pedi para que deixasse acontecer porque estava doendo demais", descreve em seu livro.

Relacionamento aberto. Como relata no livro, Senna era ciumento com Adriane, mas não vivia em abstinência sexual e isso era de conhecimento dela. Os dois mantinham um relacionamento aberto, pelo menos para ele.

A minha decepção é que, na minha inocência, achei que ele fizesse essas coisas quando estava longe de mim. O namoro evoluiu, inclusive com toques. Eu fui me descobrindo como mulher com ele. Não achava que ele transaria com outras aqui no Brasil, já que ele tinha a mim. Um dia ele falou ingenuamente sobre isso como se eu soubesse. Mas já não cabia ele estar com outras porque eu estava para fazer 18 anos. A minha decepção foi uma ilusão da minha parte. Uma ilusão romântica do homem. Adriane Yamin, ao UOL em 2020

Adriane Yamin e Senna Imagem: Reprodução/Instagram

Namoro às escondidas e boatos de homossexualidade. A relação do casal se manteve em segredo para que ela, menor de idade, não fosse exposta. A intenção era protegê-la de um escândalo, mas com isso os burburinhos sobre a orientação sexual do piloto ganharam força.

Ele não aparecia com ninguém porque estava comigo. E não podia aparecer com outras mulheres para eu não saber. Esse veneno [sobre Senna ser gay] foi jogado para desestruturá-lo e eu me sentia muito culpada. Ele estava sendo caluniado por minha causa. As pessoas até me perguntam, 'é verdade que ele era gay?'. Foi um boato nascido por minha culpa e ele aceitou. Isso fazia mal para ele. Sempre soube que algum dia eu teria que contar essa história. Yamin ao UOL em 2020

História de amor não ficou conhecida na época. O romance "secreto" só se tornou público em dezembro de 2016, quando Yamin revelou a relação ao programa "Eliana". "Cansei de ouvir minha história sendo contada por outras pessoas. É hora de eu mesma dizer o que vivi com ele", disse Adriane a Eliana. A família de Senna, na ocasião, confirmou o relacionamento do casal ao SBT e colaborou cedendo imagens exclusivas do piloto com Yamin.

Adriane Yamin e Ayrton Senna; o relacionamento do casal é o tema da biografia "Minha Garota" Imagem: Reprodução/Instagram

A empresária acredita que teria subido ao altar com o piloto caso ele tivesse sobrevivido ao acidente em Ímola em 1994. Na época, ele mantinha um relacionamento com Galisteu.

Acredito que teríamos nos casado se não fosse aquele acidente. No fim de sua vida, ele voltou a me procurar. Conversou com o pai dele e deu a entender que queria voltar. Acho que de certa forma, a gente se aprisionou e tínhamos que viver juntos. Se alma gêmea é ter uma conexão além de nossa compreensão, ele foi a minha e vice-versa. Sinto muito a falta dele. Ayrton foi o grande amor da minha vida e, disparado, a pessoa que mais tive afinidade. Adriane Yamin à Veja São Paulo em 2020

Episódios de "Senna" serão lançados pela Netflix nesta sexta-feira (29). Em seis capítulos, produção detalha início do brasileiro no automobilismo e termina com a morte do piloto.