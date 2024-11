Quem é a 'mulher perfeita' que se queixou após ser presenteada com balança?

Janaína Prazeres, 35, eleita a mulher perfeito ganhou uma balança de presente. "Quer presentear alguém com uma balança? Pensa de novo!", queixou-se ela.

Presente com indireta não entra na minha lista! Dar um creme antirrugas para a amiga ou para a mãe é basicamente dizer que ela está precisando! Presente bom é aquele que deixa a gente feliz, não insegura. Me desejaram boas festas e ainda sugeriram que eu subisse na balança.

Mas, afinal, quem é Janaína Prazeres?

Influenciadora, Janaína foi eleita a "mulher perfeita" pela revista Playboy da Noruega. Ela também chamou atenção ao revelar que já investiu R$ 300 mil em cirurgias plásticas.

A influenciadora já passou por lipoaspiração, lipo HD, remoção de osso da costela, duas cirurgias no nariz, rinoplastia secundária, próteses mamárias, bioplastia nos glúteos, bioplastia facial, implante hormonal, além de uso de fios de sustentação e cuidados com medicina integrativa.

Janaína também desfilou como musa da Acadêmicos do Tatuapé no Carnaval deste ano. Ela gastou mais de R$ 100 mil em sua fantasia e revelou ter feito um processo de soroterapia para tentar aumentar a imunidade e, consequentemente, melhorar o seu desempenho no desfile.

Imagem: Divulgação/Instagram

Em março, Janaína se presenteou com uma aliança de noivado avaliada em R$ 400 mil. O intuito teria sido mostrar-se suficiente para si mesma e comprovar a sua independência.

A influenciadora também foi vítima de violência doméstica de um ex-namorado, em maio deste ano. Ela disse, na ocasião, que o casal estava separado porque ele tinha crises de ciúme.

Imagem: Reprodução/Globoplay

Mesmo assim, ele teria entrado em contato com Janaína dizendo que estava muito mal e ameaçando se matar. Preocupada, ela se reaproximou e teve a ideia de convidá-lo para uma viagem a trabalho à França, pensando que lá ele não teria acesso a drogas.

No dia da agressão, o rapaz iniciou uma briga exigindo que ela abandonasse a carreira de modelo. "A situação estava tão difícil que a gente ia dormir e ele perguntava para mim com quem eu estava dormindo, com quem eu estava falando na outra dimensão, porque ele não confiava", disse ela.

Ele já retornou dando socos na própria cabeça. Eu ajoelhei no chão, pedi, por favor, para parar, falei que estava do lado dele. Ele não parava. Eu falei: 'só não se machuca'. Ele respondeu: 'já que eu não posso me machucar, vou machucar você'. Janaína Prazeres

A polícia foi acionada e deteve o namorado enquanto ela era socorrida. A influenciadora sofreu fraturas no nariz, no maxilar e na órbita ocular esquerda. A modelo teve a visão do olho esquerdo comprometida e, três dias depois da agressão, retornou ao Brasil, onde passou por cirurgias de reconstrução da face.