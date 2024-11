Punições e estratégia kamikaze: Um balanço da última semana de A Fazenda

Com a entrada da reta final do jogo, os peões estão tentando jogadas cada vez mais arriscadas em A Fazenda 16 (Record). Confira um resumão da última semana:

Punições pesadas

A nova semana mal havia começado e os peões já receberam uma punição inédita. Flor, que estava na baia, usou o banheiro da sede, o que deixou todos sem leite condensado e café por sete dias. Essa foi a primeira vez que a casa recebeu uma penalidade maior que 48 horas.

Na segunda-feira (25), Vanessa, que estava na baia, usou a pia da sede para lavar o rosto, o que vai contra as regras do programa. Por isso, os peões ficaram 48 horas sem piscina e ofurô.

No dia seguinte, Sacha, outro baieiro, cometeu a mesma falta que a empresária, o que os deixou 48 horas sem água encanada. Na sequência, Fernando repetiu o erro dos colegas, deixando todos 48 horas sem gás. Na quarta-feira, com as punições seguidas, os peões estavam sem gás, água encanada, piscina, ofurô, leite condensado e café ao mesmo tempo.

'Já sei que estou na roça'

Desde a vitória de Gui Vieira como fazendeiro, Fernando comentou com seus aliados que imaginava que seria indicado pelo influencer. "Vão achar que tiraram a Babi e que agora vão tirar eu, porque tenho embate com Sacha."

Então, o peão disse que tentaria uma estratégia que acreditava ser semelhante a de G4 e se faria de "vítima". "Daqui a pouco vou estar fazendo o mesmo discurso deles, que eu sou a vítima. Vou falar que falaram que iam jogar bosta nas minhas coisas, que iam fazer isso, aquilo. Tô mentindo? E o mais pesado quem sofreu fui eu aqui dentro. Fui ameaçado de morte, e aí?"

Apesar de acreditar que seria enviado pelo fazendeiro, Gui mudou seus planos e indicou Juninho para a roça, mas Fernando acabou na berlinda sendo puxado da baia por Luana. Já na roça, Fernando disse estar confiante de que voltaria da berlinda. ""Eles [G4] não estão preparados para eu retornar dessa roça, não. (...) Se Deus quiser eu vou ser o tiro no pé deles! Deus e o público há de querer!"

Albert grita com bezerro e com Yuri

Enquanto realizava o trato da vaca e do touro, Albert teve problemas com o bezerro. O filhote foi brincar com o ex-Power Couple de pular e cabecear o peão. "Que pulo é esse, cara?", gritou."Para! P*rra, meu! Para, c*ralho!"

Gui, que assistiu a cena, conseguiu controlar o bezerro e o afastou de Albert. A cena repercutiu pela casa, em especial porque em semanas anteriores, os peões acusaram Sacha de chamar a vaca de "desgraçada". Luana contou para Yuri sobre o que Albert havia dito, o que gerou um embate entre o dançarino e o empresário.

"Covarde!", disparou o criador de conteúdo adulto. Albert afinou a voz e retrucou o rival: "Tomar no c*. Ai que meda!".

O deboche do ex-Power Couple irritou Yuri, que o chamou de homofóbico. "Imitando homofobia. Tu é nojento, cara. Tenho voz fina, para me mandar tomar no c*, para eu chupar seu c*cete?".

"Vai tomar no meio do olho do teu c* rosa!", disparou Albert.

Formação de roça

O fazendeiro Gui Vieira decidiu enviar Juninho direto para a berlinda. Já a casa foi em Luana, a única do G4 que poderia ser votada. A peoa recebeu seis votos e ocupou o segundo banquinho. Ela escolheu puxar Fernando da baia e com dinâmica do Resta Um, Yuri também acabou indo para a roça. O bombeiro da Eliana decidiu vetar o chef de cozinha da Prova do Fazendeiro.

Albert, que havia vencido a Prova de Fogo, escolheu pela Chama Branca e passou a Chama Laranja para Flor. A peoa optou pela imunidade para a votação da casa. Já o peão conquistou o valor de R$ 11 mil, ao conseguir não ir para a roça.

Yuri bicampeão

A disputa pelo chapéu do Fazendeiro foi feita entre Yuri, Luana e Juninho. O dançarino levou a melhor em um jogo da memória e habilidade e se tornou o dono do chapéu pela segunda vez.

Eliminação de Fernando

Fernando Presto foi o 10º eliminado de A Fazenda 16 (Record). Ele foi o segundo mais rejeitado da temporada, recebendo um total de 7,01% dos votos.

Luana foi a primeira roceira a subir, seguida de Juninho. A volta do cantor gerou comemorações por todos da casa, aliados e inimigos, que celebraram a saída de Fernando. "Agressores não passarão", disse Sacha.

As comemorações não agradaram Albert, que criticou a 'jogada' do G4. "Vocês dizem que colocaram o Juninho para tirar Fernando. É igual fizeram com a Babi, mas não vetaram ela do Fazendeiro, ela podia ter voltado."

Os peões começaram um bate-boca, e Sacha acusou o empresário de querer ser seu aliado. "Suas estratégias não têm mudado nada no jogo", disse o ator.