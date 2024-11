Presa no Marrocos, Liziane Gutierrez aparece em documentário de Chris Brown

O depoimento de Liziane Gutierrez, 38, é um dos destaques do documentário "Chris Brown: Uma História de Violência", que estreou nesta semana na plataforma de streaming Max.

O que aconteceu

A ex-Fazenda conta como se deu a suposta agressão do rapper contra ela, durante uma festa em Los Angeles, em 2016. "Quando vi o Chris Brown pela primeira vez na festa, ele estava agindo de forma extremamente estranha."

Ela afirma que Brown se irritou ao vê-la tentando fotografá-lo e a agrediu com um soco. "Assim que me viu com o telefone na mão, Chris Brown foi até mim e socou meu rosto. O segurança pegou meu celular e me tirou da festa."

Embora reconheça que agiu errado, Liziane entende que nada justifica a atitude de Brown. "Não estou dizendo que foi certo o que fiz, mas isso não lhe dá o direito de me dar um soco na cara."

Liziane Gutierrez encontra-se há quase um mês presa no Marrocos. Ela foi detida sob acusação de desacato à polícia local e segue lutando pelo direito de voltar ao Brasil.