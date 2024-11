Paolla Oliveira exibe sua rotina intensa de exercícios físicos

Paolla Oliveira, 42, fez uma postagem nas redes sociais exibindo sua rotina intensa de exercícios físicos.

O que aconteceu

Na manhã de sexta-feira (29), a atriz compartilhou um vídeo praticando uma variedade de atividades físicas. "Estar em movimento me deixa viva. É a minha forma de me animar, cuidar de mim e manter o corpo e a mente ativos", escreveu na legenda.

Paolla quis saber como é a experiência de seus seguidores com exercícios físicos. "Me exercitar, da maneira que for, me conecta de uma forma não óbvia comigo, porque, muitas vezes, primeiro me permito o exercício, o movimento, a aula de dança nova, e só depois experimento a sensação de disposição e prazer que isso traz. É igual na vida: às vezes, a gente precisa se permitir primeiro para ter boas e novas sensações! Mais alguém se sente assim?", questionou.

Os fãs da artista contaram suas experiências pessoais nos comentários. "Exercício pra mim é terapêutico. Aquele momento que a cabeça esvazia e eu fico mais produtiva", escreveu uma seguidora.