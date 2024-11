O quinto elemento: voz de Lino Krizz impulsiona hits do Racionais

Nesta sexta-feira (29), o grupo de rap Racionais MC's faz o segundo show no mês da Consciência Negra.

Parte do evento Boogie Week — o festival de cultura negra liderado por Eliane Dias, que espalhou pela cidade de São Paulo shows, palestras e encontros entre diversas figuras marcantes da cultura negra brasileira — é o segundo show no Espaço Unimed.

No último sábado (22), o Racionais já havia deixado claro como o afrofuturismo, o conceito de que o "futuro é ancestral", está bem enraizado na cultura do maior grupo de rap brasileiro.

O futuro podia ser visto no palco, formado por um telão de LED imenso, onde o grupo projetou um cenário com diversas imagens geradas por inteligência artificial, além dos já clássicos recortes de jornal e fotos de grandes figuras da cultura negra brasileira e mundial.

O passado foi revivido dentro da própria discografia do grupo. Indo de 1989 a 2024. Além disso, elementos já tradicionais em shows do Racionais MC's, como o orelhão no palco, o palhaço, as motos e participações de rappers do Capão Redondo, se mesclaram com um balé que fazia referência ao grupo norte-americano Public Enemy, referência confessa de Mano Brown e companhia.

Há, no palco, outro elemento já tradicional no show do qual pouco se fala: o quinto elemento do Racionais MC's. E podem ficar tranquilos: não estamos falando do falso Guina (pregador evangélico que anunciava ser o clássico personagem da música "Estou Ouvindo Alguém Me Chamar" e quinto integrante do grupo).

Cristiano Natalino, cantor e compositor brasileiro conhecido como Lino Krizz, é dono de uma das vozes mais marcantes da música brasileira e presença constante nos palcos dos Racionais MC's há pelo menos 15 anos. Lino tem uma carreira que se confunde com a história da música negra brasileira.

Lino Krizz duela com Edi Rock durante show do Racionais no Espaço Unimed, no último dia 22 de novembro Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação

No mesmo ano em que a coletânea "Consciência Black, Vol. I" trouxe ao mundo os dois primeiros sucessos dos Racionais MC's, "Pânico na Zona Sul" e "Tempos Difíceis", Lino participou aos 13 anos de outra coletânea histórica do rap nacional, o disco "Som das Ruas", que também revelou nomes como Sampa Crew e Ndee Naldinho.

Durante a carreira, a voz marcante de Lino Krizz já esteve em gravações clássicas do rap nacional e de grandes nomes da música brasileira e internacional, como Sandra Sá, Seu Jorge, Jorge Ben Jor, O Rappa, Living Colour, George Benson, will.i.am do Black Eyed Peas, entre outros.

Em 2003, Lino formou com DJ Hum e o rapper Cabal o grupo Motirô, que emplacou o sucesso "Senhorita".

Um sucesso pouco comentado da carreira do músico é a canção de abertura da novela "Avenida Brasil", gravada com Robson Moura. A novela brasileira foi uma das mais vendidas no mundo, sendo exibida em 150 países.

É só aparecer o fundo de luzes desfocadas que a mente de quem assistiu volta automaticamente para o "Oi, oi, oi". Lino nunca levou essa música para o palco, o que fez com que o cantor Latino lançasse uma outra versão da música e fosse erroneamente lembrado como o cantor da trilha da novela.

Lino Krizz ao lado de Mano Brown no show do Racionais MC's Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação

No show do Racionais, Lino brilha em canções como "Fórmula Mágica da Paz", "Jesus Chorou" e "A Vida é Desafio". Mas não faz apenas o papel de backing vocal, Lino participa ativamente de todas as músicas na frente do palco, tão integrante dos Racionais MC's quanto Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e KL Jay.