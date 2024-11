Nivea Stelmann tem carro depredado após jogo entre Palmeiras e Botafogo

Nivea Stelmann, 50, contou que seu carro foi depredado após o jogo do Palmeiras contra o Botafogo.

O que aconteceu

Em suas redes sociais, a atriz contou que seu carro foi atingido por vândalos irritados com o resultado do jogo. O Botafogo venceu o time de São Paulo por 3 a 1 na noite de terça-feira (26).

Stelmann, que mora nos Estados Unidos, explicou que o carro do filho tinha um adesivo do Botafogo e, por esse motivo, foi alvo de vandalismo. "No mundo, existe muita gente estranha, invejosa e esquisita. Coincidentemente, depois do jogo do Palmeiras contra o Botafogo, que o Botafogo ganhou de 3x1, o carro do meu filho estava na porta de casa e tem um adesivo do Botafogo. Começaram a tacar ovo, tacar farinha. Até aí, a gente vai e lava, só que marcaram a pintura e esqueceram que a gente tem câmera e que eu sou cidadã americana e vou mandar as imagens para a Polícia. Então, se é um engraçadinho brasileiro, corre para me pedir perdão, porque vocês se ferrar, não quero nem saber se está legal ou ilegal [nos EUA]. Estou com muita raiva".

Nivea disse, ainda, que a casa dela é "tipo Big Brother", cheia de câmeras. "Corre para me pedir perdão para ver se a tia Nivea vai estar boazinha. Sei que é brincadeira de menino, vamos zoar, time de futebol, só que brincadeira tem hora e gracinha também".

A artista apontou que caso a pessoa não vá até ela se desculpar, ela irá acionar a polícia. "Só fico com pena porque às vezes a gente estraga o visto de uma família que está batalhando ou até é capaz de deportar uma família que não tem nada a ver com a gracinha que o filho fez por bobeira. Não quero saber, não gosto de graça comigo, graça tem limite".