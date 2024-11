Mais brasileiro que nunca, BMTH oferece um aperitivo para seu maior show

Os caras são britânicos, mas, a cada turnê que passa, o Bring Me the Horizon (também conhecido pelas iniciais BMTH) fica mais brasileiro. Quinta-feira (28), na Audio, em São Paulo, eles deram um aperitivo do maior show de suas carreiras, justamente nas terras em que o vocalista Oli Sykes fincou pés.

Neste sábado (30), eles tocam no Allianz Parque, em um festival que celebra o metal pesado — em sua linha mais 'modernosa'. The Plot in You, Motionless in White e os indicados ao Grammy Spiritbox abrem para o BMTH no estádio do Palmeiras.

Na Audio, a banda de metalcore com pitadas emo, pop e eletrônica esgotou ingressos, mesmo com um estádio pela frente dois dias depois. O show teve clima de inferninho, tamanha a lotação, com palco simples, iluminação frenética e Oli falando muito em português.

O vocalista namora uma brasileira, comprou uma casa e passa parte do ano por aqui e já até tirou CPF. Na última vez que veio ao Brasil, chamou Pabllo Vittar para o palco.

Mais uma vez, Oli fez declarações calorosas de amor: "Eu me apaixonei pelos brasileiros e pelo país todo. Vocês são muito especiais para mim, amo muito esse lugar. Sábado será o maior show que já fizemos no mundo. Não sei o que fizemos para merecer. Obrigado", disse ele.

Apaixonado pelo Brasil, Oli Sykes, vocalista do Bring Me the Horizon, segura bandeira durante show na quinta (28), em São Paulo Imagem: Osmar Portilho/UOL

Não tem jeito, Oli é a cara da banda e quem domina o público com comandos pra pular, gritar e cantar junto — algo que as músicas do Bring Me the Horizon têm de maior qualidade.

O grupo lançou neste ano o álbum "Post Human: NeX GEn" e se permitiu até fazer um teste na Audio, com a estreia de "n/A", balada que já caiu na boca dos fãs. As novas "AmEN!" e "Kool-Aid" também provaram funcionar no palco.

O show teve músicas emocionadas, como "Follow You" e "Doomed", momento de dançar com "Lost" e mosh pesado em "Shadow Moses". Um fã sortudo foi chamado para o palco e detonou nos guturais de "Antivist". O encerramento teve papel picado e todo mundo pulando em "Throne"..

O Bring Me the Horizon surgiu como um patinho feio, odiado pelos metaleiros raiz principalmente pelo seu visual, mas amado pelos fãs de metalcore. Cada vez mais ousado, segue angariando jovens (e não tão jovens) para a sua "seita" — justamente o tema de seu novo disco.

Na Audio, os britânicos tiveram o público nas mãos. Agora, terão um estádio para mostrar até onde podem chegar.

Em show na Audio, em São Paulo, o Bring Me the Horizon deu uma amostra da apresentação que faz no sábado (30), no Allianz Parque Imagem: Osmar Portilho/UOL

Veja o set list:

DArkSide

MANTRA

Happy Song

Teardrops

AmEN!

Kool-Aid

Shadow Moses

n/A

Sleepwalking

Kingslayer

Parasite Eve

Antivist

Follow You

LosT

Can You Feel My Heart

Doomed

Drown

Throne

Bring Me the Horizon

Quando: sábado (30), a partir das 13h

Onde: Allianz Parque

Quanto: a partir de R$ 245 (apenas cadeiras inferiores)

Ingressos à venda pelo site da Eventim.

Oli Sykes e Pabllo Vittar em 2022: