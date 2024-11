Luan Santana e Jade Magalhães se casam em cerimônia intimista em São Paulo

Luan Santana, 33, e Jade Magalhães, 31, se casaram nesta quinta-feira (28).

O que aconteceu

O casal fez uma cerimônia intimista para oficializar o casamento civil. Tudo aconteceu na casa do cantor em Alphaville, em São Paulo, segundo revelou o jornalista Leo Dias. O irmão de Jade e a irmã de Luan foram os padrinhos do casal.

O evento minimalista contou com a presença dos familiares de Luan e Jade. Apesar da festa caseira, eles capricharam na decoração com flores e velas em tons de branco. Após o casamento, os noivos fizeram um jantar com a família e os amigos também em Alphaville.

Imagens da decoração e do cardápio da cerimônia circularam nas redes sociais. Os convidados do casamento apreciaram pratos da culinária italiana, como filet mignon ao molho dijon e risoto de grana padano, nhoque ao molho branco trufado e crisp de parma, taleggio na massa folhada com geleia de damasco, além de sobremesas como gelato artesanal e bolo de baunilha, caramelo de noz e brigadeiro.

Simplesmente casamento luade acontecendo do nada em plena quinta feira, Luan e Jade viciados em fazer as coisas no off pic.twitter.com/FNSFR2gK3p -- Emi ᶜʳᶠ (@crfsmv) November 29, 2024

O casal está à espera de sua primeira filha, Serena. A confirmação dos votos veio enquanto Jade está no sétimo mês de gestação. Com a expectativa da chegada do bebê, os novos papais já estão finalizando os preparativos para o nascimento.

Entre idas e vindas, o romance de Jade e Luan teve início em 2008. Após 12 anos juntos, o relacionamento chegou ao fim em 2020. Agora, passados quatro anos separados, o casal se reconciliou em fevereiro deste ano e os dois estão juntos até hoje.

Splash entrou em contato com a assessoria do cantor acerca dos detalhes do casamento, mas ainda não obteve resposta. Assim que houver um retorno, o texto será atualizado.