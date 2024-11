Lady Gaga fará show em Copacabana em maio, dizem fontes

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A estrela do pop Lady Gaga se apresentará na praia de Copacabana em maio do ano que vem em um show gratuito que promete atrair centenas de milhares de pessoas para as areias da icônica praia carioca, segundos fontes ouvidas pela Reuters que falaram em condição de anonimato.

O prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), havia dito que assinou nesta semana um pré-acordo para trazer mais uma estrela internacional para cantar gratuitamente em Copacabana, sem no entanto revelar qual seria o artista. O acerto final deve ocorrer nas próximas semanas.

Paes quer instituir na cidade o Celebration May (maio da celebração). Em maio deste ano, a rainha do pop Madonna se apresentou na praia de Copacabana para um público estimado de mais de 1 milhão de pessoas.

"Pode cravar, será ela (Lady Gaga) e o show deve ocorrer no dia 3 de maio", disse à Reuters uma fonte com conhecimento do assunto sob condição de anonimato.

"Será ela. Chegou se a pensar no U2, mas o acerto está sendo feito com a Lady Gaga", afirmou uma segunda fonte.

Os detalhes do mega show devem ser anunciados em breve pela prefeitura do Rio de Janeiro.

Para viabilizar o show de Madonna, a prefeitura contou com apoio de patrocinadores, mas também usou recursos públicos. Alegou, na ocasião, que o retorno para cidade pode ter sido de cerca de 300 milhões de reais, bem acima da verba aplicada que foi estimada em aproximadamente 10 milhões de reais.

Lady Gaga está em "dívida" com o público carioca. Em 2017, a cantora cancelou em cima da hora uma apresentação que faria no Rock in Rio alegando problemas de saúde. À época a artista disse que estava "devastada" com a necessidade de cancelamento da apresentação. Em 2012 ela já havia se apresentado no Rio e em outras cidades brasileiras.

"Pelas informações que temos está praticamente certo dela vir", afirmou uma terceira fonte.

A perspectiva de mais um mega show na capital fluminense está animando fãs, admiradores e o setor do turismo.

"O prefeito já tinha dito que a meta dele era trazer grandes shows para o Rio para incrementar o calendário de eventos. Madonna foi um sucesso absoluto, deu repercussão mundial importante e show em Copacabana, com aquele pano de fundo, ajuda muito na promoção da cidade", disse à Reuters o presidente do sindicato dos hotéis do Rio, Alfredo Lopes.

"Shows nessa linha, como esse da Lady Gaga, será também um sucesso e o mercado nacional de turismo vai responder muito bem a esse mega show. É um show exclusivo na cidade que repercute muito no Brasil e no mundo", avaliou.

Oficialmente, a prefeitura do Rio não confirma o acerto com a cantora para o show em maio de 2025.