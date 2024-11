KT Gomez dá sua versão sobre relacionamentos com Ananda e com Ana Paula Minerato

KT Gomez falou em suas redes sociais na sexta-feira, 29, sobre os romances que viveu entre Ananda e Ana Paula Minerato. O vídeo foi publicado após o pedido de desculpas de Minerato por ter proferido ofensas racistas contra Ananda, que é cantora. O áudio foi vazado na segunda-feira, 25.

Ele rebate os comentários de Ana Paula Minerato sobre tê-la traído com a vocalista do Melanina Carioca. "Ela fala que eu traí ela com a Ananda, e isso não é verdade. A gente terminou entre o final de agosto e o começo de setembro. Quando eu terminei, comecei a conversar com a Ananda", disse. Em outra publicação, assinada por equipe jurídica, Gomez negou estar envolvido no vazamento do áudio de conteúdo racista. Ele teria sido mencionado no conteúdo realizado por Ana Paula.

O rapper explicou que ambos tiveram a intenção de entrar em um relacionamento, mas que Ananda preferiu não se envolver após descobrir que ele ainda estaria ligado à ex-namorada, Minerato. Ana Paula era musa da Gaviões da Fiel e participava de um programa de rádio na Band FM. Ela foi desligada de ambas as funções após o ocorrido.

"Era algo promissor sim, da minha parte eu queria muito e da parte dela também. Mas a Ananda é uma pessoa muito correta, e ela sabia que eu ainda tinha algumas coisas com a Ana (Paula Minerato)", comentou. "Vim falar sobre isso para tirar essa ideia de que foi um 'lance', uma traição", esclareceu, por fim.

O que aconteceu?

Vazou na segunda-feira, 25, um áudio de Ana Paula Minerato para o cantor KT Gomez, em que ela proferia ofensas de cunho racista contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca. A ex-musa disse, entre outros comentários: "A empregada, a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gosta de mina do cabelo duro". O cantor tentou interromper Ana Paula, mas foi cortado: "Você gosta de cabelo duro? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Por que aquilo ali é neguinha, né? Alguém ali, um pai ou mãe, veio da África", disse também.

Na noite de segunda, a mãe da apresentadora, Sylvia Regina Minerato, informou o estado de saúde de Ana Paula após o vazamento dos áudios. "A verdade vai aparecer e faremos justiça", escreveu.

O que disse Ana Paula Minerato?

Na terça, Ana Paula Minerato fez uma live no Instagram em que, aos prantos, pediu desculpas a Ananda. "Quero muito pedir desculpas para todo mundo, para a Ananda. Desculpa, de verdade, queria deixar registrado meu pedido de perdão", disse.

Ela também alegou ter vivido um relacionamento tóxico com KT Gomez. "Essa pessoa só falava para mim que queria três coisas comigo: que eu indicasse ele para um reality, que a música dele tocasse na Band, que eu postasse ele nas minhas redes sociais. Escutei isso várias vezes. Essa pessoa ia e voltava da minha vida, fazia o maior inferno e pressão psicológica gigantesca. Ele também falava que queria ter um filho comigo. Tentei sair por diversas vezes dessa relação e botei um ponto final na sexta-feira", afirmou.

Ana Paula deletou o próprio Instagram na quarta, logo após o pedido de desculpas, mas voltou com a rede social na ativa na sexta-feira.

Ananda se pronunciou

Ananda comentou sobre o caso, após dizer que havia ido à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) na Lapa, no Rio de Janeiro, para fazer um boletim de ocorrência contra Ana Paula. "Com certeza, não afetou só a mim", iniciou Ananda no vídeo. "Eu fui a pessoa para quem foram proferidas essas palavras, mas ela 'cutucou' um negócio muito maior."

Ananda prosseguiu dizendo que muitas pessoas questionaram o caso pelo fato de a cantora ter "pele clara", mas refletiu sobre o conceito de "colorismo" (compreensão das diferentes tonalidades de pele) e contou sobre casos de bullying que sofreu desde o período da escola por seus traços.