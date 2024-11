Jout Jout sobre vida simples no mato: 'Terceirizava muito da minha vida'

Jout Jout, 33, falou pela primeira vez desde que encerrou seu canal no YouTube, há mais de dois anos.

Anonimato

A (agora) ex-youtuber mora numa cidade pequena, de cerca de mil habitantes, como anônima. Ela falou em entrevista ao podcast De Saída, A Vida Fora da Internet, de Chico Felitti e Beatriz Trevisan.

Sinto [saudade] de várias coisas. Era muito bom. Eu me diverti muito, foi muito divertido ser youtuber, do jeito que eu fui, pelo menos. Eu vim para a Terra para conversar, essa é a minha missão. Jout Jout

Jout Jout, que se chama na verdade Júlia Faria, não tem internet, televisão, Wi-Fi ou WhatsApp no celular. Ela prefere os encontros presenciais e conversar olho no olho.

A também jornalista e escritora diz que também encontrou paz no anonimato. "Era isso que eu queria. udo começa com: 'Eu não te conheço?', 'você não me conhece!', e a gente traz coisas sem esperar quase nada uma da outra", contou, ao relatar como são as conversas com uma vizinha com pouco acesso à internet.

Vida no mato

Jout tem um terreno "na Chapada" (nem ela nem o podcast revelam qual). Lá, construiu uma casa sem banheiro e sem água encanada. "A gente passou três meses na roça. É muito interessante essa vivência. A gente fez uma casa de palha e pedra, só um quadradinho para ter um teto. Chão tem".

Dúvida de muitos fãs, Jout confirmou que parou de trabalhar. "Estou totalmente dedicada ao lar e percebendo que eu nunca soube me dedicar a isso. Lavar roupa, fazer comida, lavar toda a louça, varrer, passar pano. Aprendendo a viver, né? Me manter limpa, alimentada. Viva. Eu terceirizava muito o 'me manter viva'".

Ela diz que o que mais tem gostado é de ser dona de casa. "Exige coragem, mas é bom demais. No final das contas, cuidar da sua casa, cuidar de você, da sua família e perceber a sua família cuidando de você. Todo mundo cuidando da casa e cuidando de si. Quando existe essa vontade e todo mundo compartilha dela".

A ex-youtuber diz ter passado um tempo "morando na floresta" após encerrar o canal no YouTube. Ela conta o lado positivo: "Meu corpo ficou incrível, saudável, forte, disposto, zero bala. Porém, minha alma... Eu não tinha com quem falar. Fiquei meio isolada um tempo, com a alma murchando. [Agora] a minha ideia é juntar os dois".

Maternidade

Desde que "sumiu", Júlia engravidou e teve um bebê, e deixa bem claro que não quer falar sobre o filho. Ela mora com o companheiro, que é pai do bebê. "Sabe quando falam assim: 'Você vai se tornar mãe e tudo vai mudar'. Vai mesmo! Você não imagina como vai ser, é outra parada. Não tem como alguém te avisar o que vai ser, só você".

Maternidade é um assunto que eu definitivamente não quero falar na internet. Meu Deus, não tem como falar desse assunto, é muito particular. Jout Jout

Sobre o pedido dos fãs para voltar ao canal, ela diz que vê com bons olhos. "Vejo como uma porta aberta. Os relatos que eu recebo presencialmente são muito bons, geralmente. É uma parada que envolve um abraço longo. Me perguntam: 'Você tem ideia do que foi?'. E eu falo: 'Não, não tenho ideia'. Mas rola um momento de gratidão sincera. Eu acho maravilhoso."