Jornalista Marcelo Cosme se casa com cardiologista

Marcelo Cosme, 45, se casou com o cardiologista Frankel Brandão na manhã de sexta-feira (29).

O que aconteceu

O apresentador da GloboNews se casou com o médico em um cartório no Rio de Janeiro. As jornalistas Leilane Neubarth e Luiza Zveiter foram as madrinhas da união.

Dona Dea Lúcia foi uma das convidadas do casamento. "Que o amor e a coragem de vocês siga inspirando e libertando todas as pessoas que merecem e desejam amar. Amo muito vocês!", comentou a mãe de Paulo Gustavo em uma publicação no Instagram.

Nas redes sociais, o casal compartilhou vídeos e fotos do grande momento. "O dia do sim! Somos marido, cúmplices, amigos e um do outro e para o resto da vida!", diz a legenda de uma das publicações.