Jorge Aragão é internado e cancela show previsto para o fim de semana no Rio

Jorge Aragão, de 75 anos, encerraria as comemorações do Dia Nacional do Samba, neste domingo, 1º de dezembro, no Rio de Janeiro, mas não poderá cumprir com esta agenda. O sambista teve de ser internado no Hospital São Lucas, em Copacabana.

De acordo com o boletim médico, assinado pelo Dr. Silvio José Martins, Jorge Aragão teve um quadro de colecistite, uma inflamação aguda na vesícula biliar.

O cantor e compositor anunciou, em outubro do ano passado, a remissão completa de um linfoma Não-Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático, que afeta o sistema imunológico.

Turnê 'Sambazin de Jorge'

O show deste domingo não faria parte da turnê Sambazin de Jorge, iniciada em outubro, no Rio para celebrar 50 anos de carreira do fundador do Fundo de Quintal.

Os ingressos para os shows em Recife, Belém, Manaus, São Paulo, Natal, São Luís do Maranhão, Maceió, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Vitória, Porto Alegre, Curitiba e Fortaleza seguem à venda.

Além da turnê, Jorge Aragão tem ainda shows agendados para dezembro. Entre os dias 6 e 9, ele estará no Navio do Zeca, cruzeiro em homenagem aos 40 anos de carreira de Zeca Pagodinho.

O sambista faz ainda shows em Curitiba, no dia 15, e em São Gonçalo, no dia 21. Estas datas estão mantidas.