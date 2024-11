Jade Picon sensualiza ao surgir enrolada em lençol

Jade Picon, 23, postou uma selfie enrolada em um lençol.

O que aconteceu

A influenciadora fez uma postagem com uma série de selfies. Nas imagens publicadas nesta quinta-feira (28), Jade aparece com um gato e em outras diversas ocasiões com diferentes looks.

Em uma das fotos, Picon aparece enrolada em um lençol. A atriz apareceu cobrindo os seios com a roupa de cama.

Nos comentários, os fãs encheram Jade de elogios. "Linda demais toda hora, como pode?", questionou um seguidor. "Eu não tenho estruturas físicas, psicológicas, financeiras e espirituais para lidar com essa beleza", afirmou outra.